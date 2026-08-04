«Elle était en couple avec un ami à moi» : L’improbable histoire derrière la «seule relation longue» de Novak Djokovic

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parents de deux enfants, Novak Djokovic et Jelena Ristic sont ensemble depuis 2005. Une histoire d’amour particulière puisque la femme de 40 ans était d’abord en couple avec un ami du tennisman. L’homme aux 24 titres du Grand Chelem avait dévoilé les coulisses de cette rencontre.

En couple depuis 2005, Novak Djokovic et Jelena Ristic vivent une belle et longue histoire d’amour depuis leur rencontre sur les bancs du lycée à Belgrade. « Ma femme a été un roc. Elle a été si compréhensive, déclarait cette semaine le Serbe dans l’émission CBS Mornings. Je ne pourrais pas jouer au tennis sans son soutien et sans qu’elle maintienne le foyer uni. Elle continue de me soutenir pour vivre mon rêve. » A 39 ans, Djokovic peut en effet compter sur le soutien de sa moitié, très régulièrement présente dans les tribunes pour l’encourager dans les bons et mauvais moments. « Les tournois de tennis, c'est semaine après semaine, et si on veut préserver notre famille et rester ensemble, il y a de lourds compromis à faire », expliquait-elle en 2024 dans un entretien accordé à Madame Figaro. Je suis très amoureuse de mon mari. Quand il a besoin de moi, je suis là pour lui, ce qui signifie que tout le reste peut attendre. Quand il perd un match, je sais qu'il va être contrarié pendant une semaine… Mais je le pratique depuis vingt ans, je sais quoi faire maintenant. »

« Elle était en couple avec un joueur de tennis qui est un ami à moi depuis longtemps » Il y a un an, Novak Djokovic s'était livré sur l’origine très particulière de son coup de foudre pour la mère de ses deux enfants. « Elle a été joueuse de tennis mais on ne s’est jamais rencontré quand elle jouait. Elle était en couple avec un joueur de tennis qui est un ami à moi depuis longtemps. C’était drôle parce que la première fois que j’ai entendu parler d’elle, c’est quand cet ami, qui était dans le même club que moi, a joué un match pour la ligue régionale. Nous avions gagné un match important et il a enlevé son maillot en dessous duquel il avait un tee-shirt blanc sur lequel il y avait écrit Jelena je t’aime, c’est pour toi. On était en mode : Oh mon Dieu, c’est si niais, pourquoi as-tu fait ça ? Et puis on s’est demandé qui était cette Jelena ? Et c’était elle ! », avait raconté l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, dans une interview avec le journaliste britannique Piers Morgan.

« C’est la seule relation longue que j’ai eue » « Grâce à des amis communs », Novak Djokovic et Jelena Ristic sont ensuite restés en contact. « En fait, l’une de mes meilleures amies est aussi une de ses amies, et elles sont allées à l’école ensemble. On évoluait donc un peu dans le même milieu, et on a commencé à sortir ensemble quand je suis parti vivre à Monte-Carlo », aux alentours de 2007. « On s’est mis ensemble et oui, elle s’était séparée (de mon ami), soyons clairs, ne me mettez pas dans l’embarras, avait plaisanté Djokovic. Elle est partie étudier en Italie et nous nous sommes mis ensemble. » Le Serbe ne le sait pas encore, mais il vient d’entamer une relation avec ce qui deviendra « l’amour de (sa) vie ».