Wimbledon : Mis sous pression, Novak Djokovic s'agace devant la presse !

Amadou Diawara

Qualifié pour les demi-finales de Wimbledon, Novak Djokovic a été battu par Jannik Sinner ce vendredi, et ce, en trois sets. Après son élimination, l'ogre serbe a poussé un énorme coup de gueule. Novak Djokovic ne voulant plus être mis sous pression concernant sa retraite ou son 25ème sacre en Grand Chelem.

En lice à Wimbledon, Novak Djokovic s'est hissé jusqu'en demi-finale. Toutefois, l'ogre serbe est tombé face à Jannik Sinner. Le vétéran de 39 ans ayant perdu en trois sets face au numéro 1 mondial (6-4, 6-4, 6-4) ce vendredi. Interrogé face à la presse serbe après son élimination à Wimbledon, Novak Djokovic a poussé un énorme coup de gueule sur la fin de sa carrière et sur son record de Grand Chelem remportés.

«J’aimerais que les gens respectent mon choix...» « J’aurais pu remporter au moins cinq Grand Chelems supplémentaires lors de ces finales où j’avais le match entre les mains, et j’aurais pu en perdre cinq alors que j’ai gagné des matchs qui semblaient impossibles à gagner. C’est ça le sport, et c’est ça la vie. Et combien de temps tout cela va‐t‐il durer pour moi ? Je ne le sais pas pour l’instant », a lancé Novak Djokovic, avant de poursuivre.