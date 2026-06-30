«Trop de conflits» : Mécontent, Novak Djokovic réclame un grand changement !

Amadou Diawara

Ce lundi, Novak Djokovic est entré en lice à Wimbledon, ayant affronté Wu Yibing. Et le Serbe s'est imposé en quatre sets face au Chinois, et ce, après avoir perdu la première manche. Présent en conférence de presse à l'issue de la partie, Novak Djokovic a réclamé une grande révolution.

Pour son entrée en lice à Wimbledon, Novak Djokovic s'est frotté à Wu Yibing. Et l'ogre serbe l'a emporté face au Chinois au premier tour de la compétition. Après avoir cédé la première manche, Novak Djokovic s'est imposé en quatre sets (4-6, 7-5, 6-4, 6-4). Comme l'a reconnu l'ex-numéro 1 mondial, il s'en est bien sorti face à Wu Yibing, qui aurait dû le contraindre à disputer un cinquième set.

«Les circuits ne fonctionnent pas bien» « À un moment donné, j’avais l’impression qu’il n’avait aucune faiblesse. J’ai eu de la chance qu’il rate ce smash, il méritait le 4e set », a avoué Novak Djokovic lors d'un entretien sur le court. Dans la foulée, le vétéran de 39 ans s'est présenté en conférence de presse. Et il a réclamé une grande révolution.