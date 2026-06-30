«Trop de conflits» : Mécontent, Novak Djokovic réclame un grand changement !

Ce lundi, Novak Djokovic est entré en lice à Wimbledon, ayant affronté Wu Yibing. Et le Serbe s'est imposé en quatre sets face au Chinois, et ce, après avoir perdu la première manche. Présent en conférence de presse à l'issue de la partie, Novak Djokovic a réclamé une grande révolution.
Pour son entrée en lice à Wimbledon, Novak Djokovic s'est frotté à Wu Yibing. Et l'ogre serbe l'a emporté face au Chinois au premier tour de la compétition. Après avoir cédé la première manche, Novak Djokovic s'est imposé en quatre sets (4-6, 7-5, 6-4, 6-4). Comme l'a reconnu l'ex-numéro 1 mondial, il s'en est bien sorti face à Wu Yibing, qui aurait dû le contraindre à disputer un cinquième set.
«Les circuits ne fonctionnent pas bien»
« À un moment donné, j’avais l’impression qu’il n’avait aucune faiblesse. J’ai eu de la chance qu’il rate ce smash, il méritait le 4e set », a avoué Novak Djokovic lors d'un entretien sur le court. Dans la foulée, le vétéran de 39 ans s'est présenté en conférence de presse. Et il a réclamé une grande révolution.
«Le tennis a besoin d’une sorte de réinitialisation à grande échelle»
« Je pense que le tennis a besoin d’une sorte de réinitialisation à grande échelle. Les circuits ne fonctionnent pas bien. Beaucoup de choses se passent en coulisses, trop de conflits entre les organismes qui régissent notre sport et très peu d’unité. Les Grands Chelems resteront toujours les piliers du tennis, mais les circuits doivent revoir le calendrier, les formats et beaucoup des règles actuelles. Nous devons nous asseoir tous les acteurs impliqués et réfléchir à ce qui est le mieux pour l’avenir de ce sport », a estimé Novak Djokovic face à la presse. Reste à savoir si son souhait sera exaucé. Au prochain tour, Novak Djokovic aura la lourde tâche d'affronter Stefanos Tsitsipas (27 ans) à Wimbledon, et ce, ce mercredi.