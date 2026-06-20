«Ce n'était pas possible» : Le signal qui a poussé Rafael Nadal à prendre sa retraite !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En octobre 2024, Rafael Nadal faisait ses adieux en annonçant son départ à la retraite après plus de vingt trois ans de carrière. A l’occasion de la sortie de son documentaire sur Netflix, le Majorquin vainqueur de vingt deux Grand Chelem est revenu sur le déclic qui lui a fait prendre cette décision importante.

Au cours de son immense carrière, Rafael Nadal a souvent dû composer avec les blessures. Le « Taureau de Manacor » a régulièrement consommé des anti-douleurs au cours de ses meilleures années afin de participer à de nombreux tournois. Mais en 2024, c’était la goutte de trop. A travers une vidéo très émouvante postée sur ses réseaux sociaux le 10 octobre, la légende ultime du tennis faisait ses adieux. Il y a peu, une série documentaire diffusée sur Netflix intitulée « Rafa » a permis d’en savoir plus sur la décision de Nadal de prendre sa retraite.

« Mon corps me disait ‘ça suffit’, mais mon esprit voulait continuer » « J’étais heureux de faire ce que je faisais. J’adorais jouer au tennis. Mon corps me disait ‘ça suffit’, mais mon esprit voulait continuer. Je voulais voir si mon corps allait tenir le coup. Les gens se demandaient : ‘Pourquoi ne prend‐il pas sa retraite ?’. Je me suis accordé un délai raisonnable pour vérifier si je pouvais reprendre la compétition en toute sécurité. Quand j’ai vu que ce n’était pas possible, alors oui, j’ai compris que le moment était venu », confie notamment Rafael Nadal à ce sujet.