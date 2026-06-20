«Ce n'était pas possible» : Le signal qui a poussé Rafael Nadal à prendre sa retraite !

En octobre 2024, Rafael Nadal faisait ses adieux en annonçant son départ à la retraite après plus de vingt trois ans de carrière. A l’occasion de la sortie de son documentaire sur Netflix, le Majorquin vainqueur de vingt deux Grand Chelem est revenu sur le déclic qui lui a fait prendre cette décision importante.
Au cours de son immense carrière, Rafael Nadal a souvent dû composer avec les blessures. Le « Taureau de Manacor » a régulièrement consommé des anti-douleurs au cours de ses meilleures années afin de participer à de nombreux tournois. Mais en 2024, c’était la goutte de trop. A travers une vidéo très émouvante postée sur ses réseaux sociaux le 10 octobre, la légende ultime du tennis faisait ses adieux. Il y a peu, une série documentaire diffusée sur Netflix intitulée « Rafa » a permis d’en savoir plus sur la décision de Nadal de prendre sa retraite.
« Mon corps me disait ‘ça suffit’, mais mon esprit voulait continuer »
« J’étais heureux de faire ce que je faisais. J’adorais jouer au tennis. Mon corps me disait ‘ça suffit’, mais mon esprit voulait continuer. Je voulais voir si mon corps allait tenir le coup. Les gens se demandaient : ‘Pourquoi ne prend‐il pas sa retraite ?’. Je me suis accordé un délai raisonnable pour vérifier si je pouvais reprendre la compétition en toute sécurité. Quand j’ai vu que ce n’était pas possible, alors oui, j’ai compris que le moment était venu », confie notamment Rafael Nadal à ce sujet.
« Il ne voulait pas que j'abuse des anti-inflammatoires, alors que je sentais que je n'avais pas le choix »
Le Majorquain s’est également confié sur ses récurrentes douleurs au niveau du pied gauche : « La semelle, qui m'a permis de continuer à jouer, a évité cette blessure, mais elle a en même temps modifié l'équilibre de mon corps et c'est de là que sont apparus de nombreux autres problèmes physiques. Je me disputais souvent avec mon kinésithérapeute car il ne voulait pas que j'abuse des anti-inflammatoires, alors que je sentais que je n'avais pas le choix. »