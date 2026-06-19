Polémique à Wimbledon : «Vous êtes des grosses m*rdes», ce journaliste craque et s'attaque aux organisateurs !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quelques semaines après la finale de Roland-Garros remportée par Alexander Zverev, il est déjà l'heure de retrouver les meilleurs joueurs de la planète du côté de Wimbledon dans une semaine. Pour les organisateurs du tournoi, l'heure est à la prise de tête quant à certaines décisions. Cette année encore, les 8 invitations distribuées font débat. Benoît Maylin, journaliste français, critique sévèrement le choix de Wimbledon de ne pas en donner une à Daniel Evans, joueur britannique qui vient d'annoncer sa retraite.

Ancien 21ème joueur mondial à son meilleur, Daniel Evans a aujourd'hui 36 ans et a annoncé il y a quelques jours qu'il tirerait sa révérence à l'issue du tournoi de Wimbledon. Le joueur anglais, qui a battu Novak Djokovic à Monte-Carlo en 2021, alors numéro 1 mondial, espérait sans doute recevoir un petit cadeau des organisateurs pour faire ses adieux devant son public. Il devra se contenter des qualifications car il n'a pas reçu de wild-card.

Daniel Evans prend sa retraite, Wimbledon ne lui donne pas d'invitation Mardi, le tournoi de Wimbledon, qui débute le 29 juillet prochain, a dévoilé les invitations pour le simple messieurs. Daniel Evans n'y figure pas, à la grande déception de beaucoup d'observateurs. Le journaliste espagnol José Moron regrette profondément cette décision sur son compte X en rappelant qu'Evans avait pourtant beaucoup fait pour le tennis britannique, notamment lors des Jeux olympiques de Paris 2024. « Le cas de Dan Evans illustre une fois de plus à quel point les gens peuvent être ingrats et que ce que l’on a fait un jour pour quelqu’un finit par tomber dans l’oubli. Le Britannique a renoncé à défendre son titre à Washington pour représenter son pays aux Jeux olympiques, sachant que son classement chuterait de la 58e à la 170e place. Une chute très brutale qui allait fortement affecter sa carrière, puisqu’il passerait de la participation à tous les tournois à l’obligation de disputer des qualifications ou des tournois Challenger. Comment la LTA britannique l’a‑t-elle remercié ? En ne lui accordant pas de wild-card pour sa dernière année. Ce n’est pas qu’Evans allait remporter Wimbledon, mais les invitations existent aussi en guise de remerciement pour les services rendus et pour permettre à quelqu’un d’avoir sa place pour faire ses adieux. D’autant plus lorsqu’il s’agit d’un joueur local. Cela montre qu’il faut veiller à ses propres intérêts, car après tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver » écrit-il.