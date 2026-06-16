«Cela demande trop de temps» : Voilà le métier que Rafael Nadal refuse de faire !

Amadou Diawara

Rafael Nadal a pris sa retraite en novembre 2024. Interrogé dernièrement, le Majorquin s'est prononcé sur sa reconversion après sa carrière de sportif. Comme l'a affirmé Rafael Nadal, il refuse catégoriquement de devenir entraineur. En revanche, il est prêt à jouer le rôle de mentor pour des joueurs.

En novembre 2024, Rafael Nadal a décidé de mettre un terme à sa carrière de tennisman professionnel. Pour sa reconversion, le Majorquin a pris une décision catégorique. En effet, Rafael Nadal est totalement contre l'idée de devenir entraineur. Toutefois, il se dit prêt à jouer le rôle de mentor.

«Je ne veux pas entrainer un joueur» « Une carrière d'entraineur ? Je ne veux pas entrainer un joueur, cela demande trop de temps et d’attention et d’engagement. En revanche, jouer le rôle de mentor et donner des conseils me va bien », a confié Rafael Nadal lors d'un entretien accordé à Smash. Bluffé par le talent de la nouvelle génération de joueurs espagnols, l'ex-numéro 1 mondial pourrait les aider à franchir un nouveau cap.