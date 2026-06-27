«C'est le meilleur joueur de l'histoire», Rafael Nadal répond à la question que tout le monde se pose !

Amadou Diawara

Alors que Roger Federer et Rafael Nadal ont pris leur retraite, Novak Djokovic peut en profiter pour continuer à marquer la planète tennis de son empreinte. Mais à en croire le Majorquin, le Serbe est déjà le meilleur joueur de l'histoire, même si Jannik Sinner ou Carlos Alcaraz pourrait prendre sa place à l'avenir.

Pendant de longues années, le Big 3 a tout écrasé sur son passage. En effet, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont raflé presque tous les trophées majeurs, surtout les Grand Chelem, ne laissant que des miettes à leurs concurrents. Et heureusement pour la nouvelle génération, Roger Federer (44 ans) et Rafael Nadal (40 ans) ont pris leur retraite : en 2022 pour le Suisse et en 2024 pour l'Espagnol. Toutefois, Novak Djokovic est toujours sur le circuit à 39 ans, restant une véritable machine à records. Alors que le Serbe, Roger Federer et lui-même sont dans le débat pour le titre de meilleur joueur de tous les temps, Rafael Nadal a tranché lors d'un entretien accordé à CNBC.

«Les chiffres le prouvent» « La possibilité de voir un jour Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner s’imposer comme le GOAT ? Tout est une question de chiffres. Quand je dis que Novak Djokovic est le meilleur joueur de tennis de l’histoire, c’est parce que les chiffres le prouvent. Et il faut tenir compte des chiffres quand on désigne le GOAT. Pour répondre à votre question, ce sont les chiffres qui le diront à l’avenir. Je ne sais pas. Il faut jouer à un très haut niveau pendant très longtemps », a estimé Rafael Nadal, avant de poursuivre son raisonnement.