PSG - Lucas Chevalier sur le départ : Fabrizio Romano annonce une nouvelle qui relance le dossier !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 40M€ pour s'attacher les services de Lucas Chevalier. Mais alors qu'il a perdu sa place de gardien numéro 1 à Paris, le Français pourrait changer d'air cet été. Ayant coché le nom de Lucas Chevalier en vue d'un transfert cet été, Tottenham serait finalement en passe de recruter Martin Dubravka.

Très performant sous les couleurs du LOSC la saison dernière, Lucas Chevalier a séduit Luis Enrique. A tel point que le coach du PSG a réclamé sa signature à Luis Campos. Pour régaler son entraineur, le conseiller football parisien a finalisé le transfert de Lucas Chevalier à l'intersaison 2025, et ce, pour une somme proche de 40M€. Toutefois, Lucas Chevalier n'a pas réussi à évoluer à son meilleur niveau PSG depuis son arrivée.

Tottenham a coché le nom de Lucas Chevalier Transféré au PSG lors de l'été 2025, Lucas Chavalier a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2030. Arrivé dans la peau d'un titulaire, l'international français a perdu du crédit aux yeux de Luis Enrique au fil des mois, jusqu'à devenir la doublure de Matvey Safonov. Et aujourd'hui, il pourrait prendre le large pour se relancer. D'ailleurs, à en croire les indiscrétions de L'Equipe - divulguées il y a près d'une semaine - Lucas Chevalier ne manquerait pas de prétendants. En effet, Besiktas, Tottenham et Aston Villa seraient prêts à accueillir le gardien de 24 ans les bras ouverts cet été.