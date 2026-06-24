Mercato : Le PSG menacé pour un joueur du Portugal !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En cette période de mercato, l’heure est à la course aux renforts. Double champion d’Europe en titre, le PSG aimerait attirer quelques profils intéressants pour poursuivre sa progression et pourquoi pas sa domination continentale. Mateus Fernandes, milieu offensif portugais de West Ham, ne laisserait pas le club de la capitale insensible, mais le temps jouerait contre le Paris Saint-Germain.

Dès le coup de sifflet final à Budapest qui a permis au PSG de remporter sa deuxième Ligue des champions consécutive le 30 mai dernier à Budapest, Luis Enrique confiait à TNT Sports que des changements au sein de son effectif pourraient être effectués. Sur son compte X, le conseiller football est allé dans le sens de son entraîneur en assurant se remettre au travail dès le lendemain des célébrations.

Le Paris Saint-Germain cité comme une potentielle destination pour Mateus Fernandes Le PSG est concerné par plusieurs rumeurs de transfert depuis quelque temps. Ayyoub Bouaddi fait partie des spéculations qui animent son actualité mercato. Mateus Fernandes également. Le milieu offensif portugais de 21 ans va changer de club cet été puisque West Ham a été relégué en Championship. Un transfert en Premier League ? C’est une option récemment évoquée par le journaliste Fabrizio Romano. « Tottenham discute avec l’agent de Mateus Fernandes, et ils poussent pour trouver un accord avec le joueur. Mais il n’y a rien de garanti pour le moment. Il y aura également plus de discussions avec Manchester United, qui travaille dur pour son transfert. Manchester United travaille du côté du club, West Ham, et aussi du côté du joueur. Le nom de Mateus Fernandes continue aussi d’être évoqué pour José Mourinho parmi les options au cas où ils auraient besoin d’un renfort supplémentaire au Real Madrid ».