PSG - Barcola sur le départ : Voilà les deux destinations possibles pour son transfert ?

Pierrick Levallet

Le PSG va très certainement vivre un été animé sur le mercato. Sacré vainqueur de sa seconde Ligue des champions consécutive, le club de la capitale pourrait voir des joueurs quitter le navire. Bradley Barcola pourrait notamment faire ses valises. Deux destinations se distingueraient d’ailleurs concernant un éventuel transfert cet été.

Vainqueur de sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG devrait visiblement vivre un mercato agité cet été. Le club de la capitale espère régénérer l’effectif de Luis Enrique en vue de la saison prochaine. Mais dans le même temps, certains joueurs pourraient quitter le navire. C’est notamment le cas de Bradley Barcola, qui pourrait aspirer à avoir un rôle plus important loin des Rouge-et-Bleu. Fabrizio Romano a d’ailleurs révélé les deux destinations possibles pour l’international français, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France.

Arsenal et Liverpool se tiennent à l’affût pour Barcola « Barcola est sur la short-list d’Arsenal, bien sûr. Mais Bradley Barcola est aussi sur la liste de Liverpool. Liverpool garde un œil sur sa situation. Ils l’apprécient, il était déjà sur leur short-list en 2025. Ça dépend toutefois de ce que le PSG veut faire. C’est qui est important, c’est de comprendre que pour le moment, les négociations entre le PSG et Barcola pour un nouveau contrat sont complètement en stand-by. C’est pour ça que la situation reste à suivre sur le mercato » a expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.