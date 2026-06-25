Mercato : Deux joueurs du PSG ont acté leur départ à l’étranger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Formé dans la capitale, Pierre Mounguengue a pris la décision de plier bagage en prenant la direction du Dynamo Kiev en Ukraine, et ce malgré une proposition du PSG pour la signature d’un premier contrat professionnel. L’ailier Elijah Ly et le milieu offensif Adam Ayari devraient eux aussi s’en aller.

Malgré la confiance accordée par Luis Enrique, les titis du PSG plient bagage les uns après les autres. Auteur de 21 buts en 34 apparitions chez les jeunes, Pierre Mounguengue a décidé de rallier l’Ukraine en s’engageant pour trois saisons en faveur du Dynamo Kiev. Le Paris Saint-Germain lui avait pourtant proposé un premier contrat professionnel. « Après cinq années passées au Paris-Saint-Germain, le moment est venu pour moi de vous dire au revoir, a réagi Mounguengue sur Instagram après son départ. Je tiens à remercier tous les éducateurs et coachs que j’ai pu avoir durant mon passage, mes coéquipiers et bien sûr les supporters. J’ai connu de grands moments ici, ça a été une fierté de représenter ces couleurs. Merci pour tout. PARISIEN À VIE. »

Deux titis vont partir Le PSG devrait également voir partir le défenseur Samba Coulibaly (18 ans), en route pour le Club Bruges malgré la proposition de son club formateur d’après L’Équipe. L’ailier Elijah Ly (18 ans) devrait prendre la même direction, lui qui n’a pas reçu d’offre de la part du PSG. Au sein de la génération 2008, le milieu offensif Adam Ayari est pour l’instant le seul à avoir répondu favorablement à l’offensive du PSG.