PSG - Transfert de Kang-in Lee : C’est totalement relancé à cause d’un joueur du Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Remplaçant au PSG, Kang-in Lee pourrait bien aller chercher mieux ailleurs cet été. Alors que le mercato a ouvert ses portes, le départ du Sud-Coréen semble se préciser de jour en jour. Reste encore à trouver preneur pour celui qui dispute actuellement la Coupe du monde. Dernièrement, la tendance était à un transfert à l’Atlético de Madrid, mais voilà que ça pourrait évoluer à cause d’un joueur du Real Madrid.

Cet été, le mercato promet d’être animé au PSG. Alors qu’on attend bien évidemment de savoir qui rejoindra l’effectif de Luis Enrique, plusieurs joueurs devraient également le quitter dans les semaines à venir. Cela devrait notamment être le cas de Kang-in Lee. Intégré dans la rotation de l’entraîneur parisien, le Sud-Coréen peut toutefois prétendre à mieux ailleurs et donc à un poste de titulaire dans un grand club européen. Pour Lee, la solution pourrait donc être de quitter le PSG cet été. Mais pour aller où ?

Direction l’Atlético de Madrid ? Dernièrement, quand il s’agissait d’évoquer l’avenir de Kang-in Lee, un seul club revenait dans les discussions : l’Atlético de Madrid. Ayant perdu Antoine Griezmann, parti à Orlando, les Colchoneros cherchent à la remplacer et le joueur du PSG pourrait être la solution pour Diego Simeone. Selon les échos en provenance d’Espagne, Lee se verrait bien retourner de l’autre côté des Pyrénées, mais rien n’est encore officiel aujourd’hui et tout peut donc se produire…