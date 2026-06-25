PSG - Transfert de Kang-in Lee : C’est totalement relancé à cause d’un joueur du Real Madrid

Remplaçant au PSG, Kang-in Lee pourrait bien aller chercher mieux ailleurs cet été. Alors que le mercato a ouvert ses portes, le départ du Sud-Coréen semble se préciser de jour en jour. Reste encore à trouver preneur pour celui qui dispute actuellement la Coupe du monde. Dernièrement, la tendance était à un transfert à l’Atlético de Madrid, mais voilà que ça pourrait évoluer à cause d’un joueur du Real Madrid.
Cet été, le mercato promet d’être animé au PSG. Alors qu’on attend bien évidemment de savoir qui rejoindra l’effectif de Luis Enrique, plusieurs joueurs devraient également le quitter dans les semaines à venir. Cela devrait notamment être le cas de Kang-in Lee. Intégré dans la rotation de l’entraîneur parisien, le Sud-Coréen peut toutefois prétendre à mieux ailleurs et donc à un poste de titulaire dans un grand club européen. Pour Lee, la solution pourrait donc être de quitter le PSG cet été. Mais pour aller où ?
Direction l’Atlético de Madrid ?
Dernièrement, quand il s’agissait d’évoquer l’avenir de Kang-in Lee, un seul club revenait dans les discussions : l’Atlético de Madrid. Ayant perdu Antoine Griezmann, parti à Orlando, les Colchoneros cherchent à la remplacer et le joueur du PSG pourrait être la solution pour Diego Simeone. Selon les échos en provenance d’Espagne, Lee se verrait bien retourner de l’autre côté des Pyrénées, mais rien n’est encore officiel aujourd’hui et tout peut donc se produire…
Kang-in Lee plutôt que Brahim Diaz ?
C’est ainsi qu’un autre club pourrait détourner Kang-in Lee de l’Atlético de Madrid. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus pourrait ainsi chambouler ce dossier. Alors que la Vieille Dame discute déjà actuellement avec le PSG pour Randal Kolo Muani, il pourrait prochainement être question du Sud-Coréen. Comme l’explique le média transalpin, la Juventus rencontrerait quelques difficultés avec Brahim Diaz (Real Madrid) et c’est ainsi qu’elle aurait commencé à s’intéresser à Kang-in Lee. Affaire à suivre…