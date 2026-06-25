Mercato - PSG : Fabrizio Romano confirme déjà deux transferts cet été !

Le mercato risque d’être animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale entendrait se renforcer après le second sacre consécutif en Ligue des champions, mais devrait également voir certains joueurs quitter le navire. Fabrizio Romano a d’ailleurs confirmé les départs de deux éléments de Luis Enrique : Kang-In Lee et Gonçalo Ramos.
Le PSG devrait très probablement vivre un mercato mouvementé cet été. Après le second sacre consécutif en Ligue des champions, les dirigeants parisiens ont décidé de régénérer l’effectif de Luis Enrique. Quelques renforts sont donc attendus. Mais dans le même temps, certains joueurs pourraient quitter le navire. Fabrizio Romano a d’ailleurs confirmé que Kang-In Lee et Gonçalo Ramos devraient faire leurs valises cet été.
Kang-In Lee et Gonçalo Ramos, départs confirmés ?
« Deux clubs ont essayé d’entrer dans la danse pour Julian Alvarez, savoir si cette impasse entre l’Atlético de Madrid et Barcelone pourrait ouvrir les portes à de nouvelles possibilités. Le premier est le PSG, qui est déjà en contact avec l’Atlético de Madrid pour deux joueurs : Kang-In Lee et Gonçalo Ramos, qui devraient partir cet été. Le PSG a donc essayé, mais Julian Alvarez a dit ‘merci, mais je veux aller à Barcelone’ » a d’abord confié le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.
Le PSG s’est refroidi pour Julian Alvarez
« Arsenal a aussi tenté de faire une approche auprès de l’Atlético de Madrid et du clan Julian Alvarez. Mais la réponse était la même qu’au PSG. Il faut maintenant voir ce que l’Atlético de Madrid décidera de faire avec ces deux clubs. Concernant le PSG, ils se sont refroidis. Je pense que la piste Julian Alvarez est devenue très froide du côté du PSG » a ensuite poursuivi Fabrizio Romano. Si Kang-In Lee et Gonçalo Ramos semblent être dans le viseur de l’Atlético de Madrid, le PSG n’aurait toutefois pas l’intention de les utiliser pour un éventuel transfert de Julian Alvarez. À voir si les Colchoneros feront malgré tout le nécessaire pour attirer le Sud-Coréen et le Portugais cet été. Affaire à suivre...