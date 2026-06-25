Mercato - PSG : Fabrizio Romano confirme déjà deux transferts cet été !

Pierrick Levallet

Le mercato risque d’être animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale entendrait se renforcer après le second sacre consécutif en Ligue des champions, mais devrait également voir certains joueurs quitter le navire. Fabrizio Romano a d’ailleurs confirmé les départs de deux éléments de Luis Enrique : Kang-In Lee et Gonçalo Ramos.

Le PSG devrait très probablement vivre un mercato mouvementé cet été. Après le second sacre consécutif en Ligue des champions, les dirigeants parisiens ont décidé de régénérer l’effectif de Luis Enrique. Quelques renforts sont donc attendus. Mais dans le même temps, certains joueurs pourraient quitter le navire. Fabrizio Romano a d’ailleurs confirmé que Kang-In Lee et Gonçalo Ramos devraient faire leurs valises cet été.

Kang-In Lee et Gonçalo Ramos, départs confirmés ? « Deux clubs ont essayé d’entrer dans la danse pour Julian Alvarez, savoir si cette impasse entre l’Atlético de Madrid et Barcelone pourrait ouvrir les portes à de nouvelles possibilités. Le premier est le PSG, qui est déjà en contact avec l’Atlético de Madrid pour deux joueurs : Kang-In Lee et Gonçalo Ramos, qui devraient partir cet été. Le PSG a donc essayé, mais Julian Alvarez a dit ‘merci, mais je veux aller à Barcelone’ » a d’abord confié le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.