PSG - Transfert de Bradley Barcola après la Coupe du monde : Luis Enrique a pris sa décision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le back-to-back, le PSG l'a fait au cours des deux dernières campagnes de Ligue des champions. A présent, l'heure est aux ajustements à apporter à l'effectif de Luis Enrique en parallèle de la Coupe du monde 2026 où un bon nombre de ses joueurs évoluent depuis le 11 juin. Déjà buteur avec l'équipe de France, Bradley Barcola est déjà fixé pour son avenir au PSG, du moins dans l'esprit de son entraîneur.

Luis Enrique voit pas mal de joueurs de son vestiaire être performants à la Coupe du monde. C'est notamment le cas de Bradley Barcola qui après avoir inscrit son premier but dans un Mondial contre le Sénégal la semaine dernière (3-1), a fêté sa première titularisation avec l'équipe de France dans cette compétition contre l'Irak dans la nuit de lundi à mardi (3-0). Le tout, dans un contexte particulier le concernant du côté du PSG.

«L’Angleterre lui tend les bras : Arsenal, Liverpool sont les plus chauds» Le contrat de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain expirera le 30 juin 2028. A ce jour, aucun accord n'a été convenu entre les parties concernées pour que le bail de l'ailier de 23 ans soit prolongé comme le10sport.com vous l'affirmait le 10 mai dernier avec un pressing appuyé de Liverpool. Une tendance confirmée par le journaliste Laurent Perrin du Parisien. « Barcola est un joueur exceptionnel, il est logiquement courtisé par de nombreux clubs qui espèrent profiter de sa situation à Paris, où il n’a jamais pu s’imposer comme titulaire indiscutable. Ses stats au PSG ne sont pas à la hauteur de son talent. L’Angleterre lui tend les bras : Arsenal, Liverpool sont les plus chauds ».