Mercato : «Rien n'est impossible», le clan Haaland lâche une réponse au PSG !

Amadou Diawara

Lorsqu'il défendait les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland (25 ans) aurait pu rejoindre le PSG. Toutefois, l'attaquant norvégien a estimé que ce n'était pas le moment de migrer vers Paris. D'après son père, Alf Inge Haaland, le joueur pourrait jouer en Ligue 1 dans le futur.

Ayant fait le plus grand bonheur du RB Salzbourg en 2019, Erling Haaland a signé au Borussia Dortmund lors du mercato hivernal 2020. Epoustouflant sous les couleurs du BVB, l'international norvégien aurait alarmé la direction du PSG. En effet, le club de la capitale aurait essayé de recruter Erling Haaland à plusieurs reprises, sans succès. Finalement, l'attaquant de 25 ans s'est engagé en faveur de Manchester City lors de l'été 2022.

«Je ne sais pas» Lors d'un entretien accordé à Rothen s'enflamme, Alf Inge Haaland a expliqué pourquoi Erling Haaland n'avait jamais porté les couleurs du PSG jusqu'à présent. « Est-ce que dans le passé Erling Haaland aurait pu signer au PSG ? Je ne sais pas, le PSG est un club fantastique, je leur souhaite tout le meilleur. Ils sortent de deux saisons incroyables avec ces deux victoires en Ligue des champions. C'est un très grand club, mais les rumeurs n'étaient pas fondées à l'époque. Le timing n'était pas le bon, ce n'était pas le bon moment. Le PSG reste un top club et je leur souhaite tout le meilleur », a confié le père du joueur.