Coupe du monde - Mathieu Valbuena en a «pleuré» : Le moment difficile à vivre avec l'équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a vécu deux finales de Coupes du monde lors des dernières éditions. Des résultats qui démontrent à quel point Didier Deschamps a su remettre sur le devant de la scène une sélection qui s'est perdue en Afrique du sud en 2010. Avant le sacre de 2018, Deschamps a essuyé un revers en 2014 au Brésil, très douloureux pour Mathieu Valbuena. Il s'explique.

Le 4 juillet 2014, l'équipe de France de Didier Deschamps qui vivait sa première compétition sur le banc de touche des Bleus était opposée à l'Allemagne en quart de finale de cette Coupe du monde a Brésil. Une défaite 1 but à 0 concédée par le groupe de Deschamps qui a été écœuré par les arrêts de Manuel Neuer au cours de cette rencontre à élimination directe dont la frappe de Karim Benzema. Mathieu Valbuena a également mal vécu l'arrêt de celui qui deviendra le meilleur gardien de la compétition. « Ma frappe pied gauche à 0-0 contre l'Allemagne en quarts de finale quand (Manuel) Neuer me la sort petit filet en première période. J'en ai pleuré. Je me la remets parfois en boucle. Je me refais le film et me dis : "Et si javais marqué ? " Je me dis que le match aurait pu être différent ».

«P*tain, on peut aller au bout» L'ancien ailier de l'équipe de France a révélé en interview pour L'Equipe que le groupe tricolore sentait que quelque chose se mettait en place après sa victoire face au Nigeria (2-0). « Antoine était arrivé avec beaucoup de timidité, d'humilité. Tu voyais déjà qu'avec cette patte gauche il allait faire des trucs de fou. Lui ne savait pas qu'il allait la gagner quatre ans plus tard (rires). Mais, pour revenir à l'Allemagne, tu es au Brésil, et on sentait vraiment après le match contre le Nigeria (en huitièmes de finale, 2-0) qu'il se passait quelque chose. On s'était dit "p*tain, on peut aller au bout" ».