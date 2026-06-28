Coupe du monde 2026 - Deschamps en deuil : La caricature de Charlie Hebdo fait polémique, la FFF contre-attaque !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une profonde tristesse a frappé Didier Deschamps cette semaine. Quelques heures après la qualification de l'équipe de France pour les 1/16èmes de finale de la Coupe du monde 2026 décrochée face à l'Irak (3-0), le sélectionneur apprenait le décès de sa mère. Il a temporairement quitté son groupe et les Etats-Unis pour assister aux obsèques dans l'hexagone. De quoi inspirer à Charlie Hebdo une caricature qui suscite l'indignation. Il en va de même pour la Fédération française de football et son président Philippe Diallo.

Mardi, Didier Deschamps a annoncé à son groupe au Camp de base des Bleus à Boston qu'il allait s'absenter quelques jours. La cause ? La triste disparition de sa mère. Avec l'accord de la Fédération française de football, le sélectionneur a pu rentrer en France pour assister aux obsèques de sa maman avant de signer son retour samedi, quelques heures après la victoire de ses joueurs contre la Norvège pour le dernier match du Groupe I (4-1). Entre temps, le journal satirique Charlie Hebdo avait, fidèle à lui-même, évoqué cette triste actualité autour de Deschamps à sa manière.

«La une de Charlie Hebdo est à vomir, elle est à mes yeux d’une cruauté gratuite» « Didier Deschamps ramène la Coupe à la maison ». Voici la légende de cette caricature où l'on voit un Deschamps dessiné portant une urne sur laquelle y figure l'inscription : Maman. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour déchaîner de vives réactions et notamment dans la classe politique comme le député LFI Antoine Léaument sur X. « Ce dessin n’est pas drôle. Il faut être insensible à la douleur des autres pour en rire. Didier Deschamps n’est pas qu’une personne publique : c’est un fils en deuil. Un peu de respect c’est trop demander ? ». L'intendant de l'équipe de France, Bachir Nehar a affirmé que cette caricature était tout bonnement « à vomir » via Instagram. « Je défendrai toujours la liberté d’expression. La une de Charlie Hebdo est à vomir, elle est à mes yeux d’une cruauté gratuite. On peut rire de tout, mais chacun est libre de trouver qu’une blague est simplement déplacée. Quelle honte ».