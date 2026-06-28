Coupe du monde 2026 : L’équipe de France effraie la presse mondiale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'équipe de France a conclu une phase de groupes quasiment parfaite à la Coupe du monde 2026 en remportant ses trois matches, inscrivant au total 10 buts. Un attaque de feu qui fascine la presse internationale, mais fait trembler la Suède, futur adversaire de l'équipe de France en seizièmes de finale.

Vendredi soir, l'équipe de France a conclu la phase de groupe de la Coupe du monde 2026 par une nouvelle victoire prolifique. Après le Sénégal (3-1) et l'Irak (3-0), c'est la Norvège qui a subi l'attaque des Bleus (4-1). Auteur d'un triplé, Ousmane Dembélé a même haussé son niveau de jeu et rattrape Kylian Mbappé au classement des buteurs, tandis que Michael Olise continue d'impressionner. Sans oublier le côté gauche avec Désiré Doué ou Bradley Barcola. De quoi déjà faire trembler la Suède, qui défiera l'équipe de France mardi en seizièmes de finale.

La Suède s'inquiète déjà face à l'équipe de France « C’est cauchemardesque », s’inquiète la chaîne de télévision TV4 qui ne cache pas craindre « la galaxie de stars formée par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué ». Une peur résumée par l’ancien sélectionneur Hans Backe qui est désormais consultant : « Quand ils ne sont pas là, ils peuvent les remplacer par Bradley Barcola, Rayan Cherki et Marcus Thuram... En fait, ils ont deux équipes capables de remporter ce Mondial ». Une inquiétude partagée par l’un des grands quotidiens du pays, Aftonbladet, dans lequel on peut lire une grosse inquiétude avant de défier les Bleus : « Nous partons dans le New Jersey pour jouer contre la meilleure attaque internationale des vingt dernières années. Dembélé a remporté le Ballon d’or. Mbappé le remportera bien sûr tôt ou tard. Olise le remportera peut-être dès cette année. Doué et Barcola sont des ‘turbos’ et Cherki est unique dans son rôle ‘d’ouvre-boîte’ face aux défenses hermétiques. Et en cas de besoin, la France peut compter sur Mateta, sa puissance et son short remonté. »