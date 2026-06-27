Coupe du monde 2026 : Le craquage de Marcelo Bielsa après l’élimination de l’Uruguay

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battu par l’Espagne (0-1) vendredi après avoir enchaîné deux matchs nuls face à l’Arabie Saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2), l’Uruguay ne verra pas les 16es de finale et est éliminé de la Coupe du monde 2026. Sélectionneur de la Celeste, Marcelo Bielsa s’est emporté à chaud quelques minutes après la fin de la rencontre.

S’il est connu pour sa discrétion, voire son mutisme, devant les médias, Marcelo Bielsa est aussi capable de coup de sang. Et le technicien argentin âgé de 70 ans a eu du mal à garder son calme quelques minutes après l’élimination de l’Uruguay à la Coupe du monde 2026, dont il est le sélectionneur depuis mai 2023. À la suite de sa défaite face à l’Espagne (0-1), la Celeste est désormais éliminée de ce Mondial, après avoir été tenu en échec par l’Arabie Saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2) précédemment.

Bielsa craque après l’élimination de l’Uruguay « Vas-y d’un coup, purée ! », a lâché Marcelo Bielsa en interview d’après match, qui ne démarrait pas assez vite à son goût. « Je n’ai pas réussi à concrétiser le potentiel de l’Uruguay et de ses joueurs », a poursuivi l’ancien entraîneur de l’OM quand il a été interrogé sur les raisons de cet échec, avant d’être relancé sur la sortie de Fernando Muslera, remplacé à la mi-temps. « Pour plus de présence en attaque », a répondu Marcelo Bielsa. Qu’a-t-il dit à son gardien au moment de le sortir ? « Rien », a conclu le sélectionneur de l’Uruguay.