Coupe du monde 2026 : Le craquage de Marcelo Bielsa après l’élimination de l’Uruguay

Battu par l’Espagne (0-1) vendredi après avoir enchaîné deux matchs nuls face à l’Arabie Saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2), l’Uruguay ne verra pas les 16es de finale et est éliminé de la Coupe du monde 2026. Sélectionneur de la Celeste, Marcelo Bielsa s’est emporté à chaud quelques minutes après la fin de la rencontre.
S’il est connu pour sa discrétion, voire son mutisme, devant les médias, Marcelo Bielsa est aussi capable de coup de sang. Et le technicien argentin âgé de 70 ans a eu du mal à garder son calme quelques minutes après l’élimination de l’Uruguay à la Coupe du monde 2026, dont il est le sélectionneur depuis mai 2023. À la suite de sa défaite face à l’Espagne (0-1), la Celeste est désormais éliminée de ce Mondial, après avoir été tenu en échec par l’Arabie Saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2) précédemment.
Bielsa craque après l’élimination de l’Uruguay
« Vas-y d’un coup, purée ! », a lâché Marcelo Bielsa en interview d’après match, qui ne démarrait pas assez vite à son goût. « Je n’ai pas réussi à concrétiser le potentiel de l’Uruguay et de ses joueurs », a poursuivi l’ancien entraîneur de l’OM quand il a été interrogé sur les raisons de cet échec, avant d’être relancé sur la sortie de Fernando Muslera, remplacé à la mi-temps. « Pour plus de présence en attaque », a répondu Marcelo Bielsa. Qu’a-t-il dit à son gardien au moment de le sortir ? « Rien », a conclu le sélectionneur de l’Uruguay.
« Je ne laisserai rien au football uruguayen »
« Quand j’ai pris la décision d’aligner Muslera, c’était une décision très réfléchie. C’est un gardien qui sortait d’une année magnifique et qui est un joueur doté d’une très forte personnalité et de beaucoup de caractère. J’ai pris la décision de le maintenir et de ne pas lui retirer ma confiance. Ce n’est pas moi qui ai pris la décision, il l’a prise lui-même », a ensuite expliqué Marcelo Bielsa en conférence de presse. Le sélectionneur de l’Uruguay a également fait son auto-critique et a assumé ses responsabilités dans cet échec : « Je ne laisserai rien au football uruguayen. Tout apport d’un sélectionneur qui travaille depuis trois ans ne compte pas si on n’obtient pas de résultats : la quatrième place lors des qualifications n’a eu aucune valeur, la troisième place à la Copa América n’a eu aucune valeur et, évidemment, cette performance, je n’ai pas besoin de la commenter. Ce sera un passage qui n’aura rien laissé. Les questions ne cherchent pas des réponses, mais à déverser sur moi, qui suis le responsable de toute la déception. Nous avons joué pour obtenir sept points et nous en avons obtenu deux. Nous avions un groupe de joueurs de qualité. En dépit du travail, de l’effort et du dévouement, je n’ai pas réussi. » Ce qui fait suite à un climat très tendu au sein de la sélection uruguayenne, où Marcelo Bielsa était de plus en plus contesté. Les joueurs auraient même organisé une réunion pour remettre en cause les méthodes de leur sélectionneur.