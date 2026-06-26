Tensions en pleine Coupe du monde 2026 : Les joueurs de l’Uruguay poussés au coup d’Etat

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans la nuit de vendredi à samedi, l’Uruguay va affronter l’Espagne. Une rencontre préparée dans une grosse tension du côté de La Céleste. En effet, après deux matchs nuls, cela sera électrique entre le sélectionneur, Marcelo Bielsa, et ses joueurs. Alors que la victoire est impérative pour les coéquipiers de Federico Valverde face à la Roja, voilà qu’un coup d’Etat a été réclamé en Uruguay.

Après deux matchs dans cette Coupe du monde, l’Uruguay compte 2 points, ayant fait match nul face à l’Arabie Saoudite puis au Cap Vert. Mais voilà que si La Céleste veut se qualifier pour les seizièmes de finale de la compétition, il va falloir l’emporter face à l’Espagne. Une mission loin d’être simple pour les coéquipiers de Federico Valverde, d’autant que la tension serait à son comble dans le groupe uruguayen. En effet, selon les différents échos avant la rencontre face à la Roja, cela serait électrique entre Marcelo Bielsa et ses joueurs.

« Le moment est venu pour les joueurs de tourner le dos à l’entraîneur » Sélectionneur de l’Uruguay, Marcelo Bielsa ne fait clairement plus l’unanimité. A tel point que le vestiaire est appelé à faire un coup d’Etat pour court-circuiter El Loco. En effet, rapporté par RMC, Julio Rios, journaliste uruguayen, a lâché : « Le moment est venu pour les joueurs de tourner le dos à l'entraîneur et de jouer comme ils devraient jouer, comme nous l'avons toujours fait. Avec les consignes du sélectionneur, nous avons été l'une des pires équipes du tournoi. C'est pénible de voir l'Uruguay jouer. Les gars, jouons notre propre jeu. Ce que dit l’entraîneur, c’est son problème. Qu’il reste au placard ».