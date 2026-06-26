Coupe du monde 2026 - Rudi Garcia : La Belgique commence à en avoir ras-le-bol !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comptant 2 points après les 2 premières journées de la Coupe du monde, la Belgique n’a toujours pas validé son ticket pour les seizièmes de finale. Menacés d’élimination, les Diables Rouges vont affronter la Nouvelle-Zélande avec l’objectif de l’emporter pour passer au prochain tour. Une grosse pression sur les joueurs mais aussi sur Rudi Garcia. Le sélectionneur de la Belgique cristallise de plus en plus de reproches à son égard.

4 ans plus tard, la Belgique va-t-elle de nouveau sortir de la Coupe du monde dès les poules ? Après ce qui est arrivé au Qatar, les Diables Rouges pourraient donc ne pas passer le premier tour, eux qui avaient pourtant une poule favorable en compagnie de l’Iran, la Nouvelle-Zélande et l’Egypte. Mais voilà qu’après deux journées, la Belgique est menacée d’élimination, ne comptant que 2 points avant la dernière rencontre de la poule face à la Nouvelle-Zélande. Il va donc falloir l’emporter pour se qualifier et permettre à Rudi Garcia de calmer un peu les critiques.

« Là, il est en train de jouer de la flûte » Sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia est actuellement loin de faire l’unanimité. Ancien joueur des Diables Rouges, Anthony Vanden Borre a notamment lâché, rapporté par Le Parisien : « On veut de la clarté et il n’en donne aucune. Ça fait un an et demi qu’il est là, il a eu assez de temps et assez de matchs, mais pour l’instant je ne vois rien. Il a pris un bon groupe de 26 mais le schéma de jeu, la stratégie, la tactique, ce n’est pas clair. Quand tu rates un match comme celui contre l’Iran, tu dois donner une explication aux supporters. Là, il est en train de jouer de la flûte ».