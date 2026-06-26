Coupe du monde 2026 - Equipe de France : Désiré Doué prend déjà rendez-vous avec Emmanuel Macron ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans un peu moins d'un mois, on connaîtra l'identité de la sélection qui aura fait mieux que les 47 autres nations engagées dans cette Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Le président de la République Emmanuel Macron est prêt à accueillir l'équipe de France à l'Elysée dans l'espoir de célébrer une troisième étoile mondiale. Désiré Doué a répondu présent.

Pour la dernière de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France avant de se retirer après 14 années de service, les Bleus ont la possibilité de lui faire des adieux en grande pompe avec une éventuelle troisième étoile. Champion du monde en tant que joueur en 1998 puis sélectionneur en 2018, DD dispose d'un groupe qui fait partie des favoris au titre suprême.

«J'attends de nos Bleus qu'ils nous en mettent une troisième sur le maillot» Président de la République, Emmanuel Macron profitait de son discours à l'Elysée lors de la visite du Paris Saint-Germain le 31 mai dernier après le nouveau sacre en Ligue des champions pour donner rendez-vous aux joueurs français du PSG fin juillet avec une nouvelle Coupe du monde à célébrer pour la sélection tricolore. « Vous n'avez rien lâché et vous avez fait preuve d'une unité, d'une force de caractère et d'une maturité. Vous n'avez jamais donné aucun signe de fébrilité. Vous avez tenu, vous avez remonté. Jusqu'à la dernière seconde, les nerfs n'ont pas lâché. C'est le signe d'une immense équipe (...) Pas de doute avec ce back-to-back, le PSG est la plus grande équipe d'Europe. Maintenant, j'attends de nos Bleus qu'ils nous en mettent une troisième sur le maillot. Il n'y a aucune équipe au monde qui a autant de talent. Je suis extrêmement fier de cette équipe du PSG ».