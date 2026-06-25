Lucas Chevalier privé de Coupe du monde : L’adjoint de Deschamps dévoile pourquoi Robin Risser lui a été préféré

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour cette Coupe du monde 2026, Didier Deschamps est parti avec 3 gardiens : Mike Maignan, Brice Samba et Robin Risser. Le portier du RC Lens a donc pris la place de Lucas Chevalier, lui qui était pourtant présent lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Le gardien du PSG manque donc actuellement le Mondial, la faute à sa saison compliquée avec le club de la capitale.

L’été dernier, Lucas Chevalier quittait le LOSC pour rejoindre le PSG, remplaçant ainsi Gianluigi Donnarumma. Arrivé en tant que numéro 1, le Français n’a toutefois pas su conserver sa place face à Matvey Safonov. Au cours des derniers mois, Chevalier n’a toutefois simplement plus jouer avec le club de la capitale et ça a eu des répercussions sur sa place en équipe de France. Si Didier Deschamps lui avait tendu la main lors du dernier rassemblement avant la Coupe du monde, la situation de Lucas Chevalier n’a ensuite pas changé à Paris et c’est ainsi que Robin Risser lui a finalement été préféré pour partir aux Etats-Unis.

« Robin a profité de la fin de saison compliquée de Lucas Chevalier » Adjoint de Didier Deschamps en équipe de France, Guy Stéphan est justement revenu sur cette sélection de Robin Risser à la place de Lucas Chevalier. C’est ainsi qu’il a expliqué : « Robin a profité de la fin de saison compliquée de Lucas Chevalier pour se faire une place dans le trio des gardiens. Il a effectué une très belle première saison en Ligue 1 avec Lens mais nous savions de quoi il pouvait être capable, puisque, par le passé, alors qu’il évoluait avec les Espoirs, il venait parfois en fin de séance donner la réplique à nos attaquants. C’est un garçon posé, humble mais ambitieux ».