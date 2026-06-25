«Ce serait moche» : Mbappé peut se rassurer, Deschamps n'entraînera pas cette équipe après la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La fin approche pour Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France fera ses adieux au moment où le rideau tombera sur la Coupe du monde 2026. Après 14 années de bons et loyaux services, DD pourrait-il tourner le dos aux Bleus pour s'occuper d'une autre sélection nationale : l'Italie ? Kylian Mbappé l'inciterait à ne pas envisager cette possibilité qui devrait bientôt ne plus être d'actualité.

Entre l'équipe de France et Didier Deschamps, on arrive au bout du chemin. Une aventure de 14 ans avec des hauts à savoir le titre de champion du monde en 2018, mais aussi des bas comme l'atteste l'élimination prématurée en 1/8ème de finale de l'Euro 2021 contre la Suisse (3-3 puis 4-5 aux tirs au but). Le contrat de Deschamps avec la Fédération française de football arrivera à expiration après la Coupe du monde 2026. Une dernière danse victorieuse pour un sélectionneur endeuillé par la récente disparition de sa mère ? Seule la phase à élimination directe nous le dira.

«Je lui mets la pression parce que j'ai vu qu'ils ont dit l'Italie. Ce serait moche ça» Et pour ce qui est de la suite, Didier Deschamps a déjà fait savoir à plusieurs reprises dans les médias qu'il ne partait pas à la retraite. Plusieurs voix se sont élevées sur les plateaux télévisés et notamment sur la chaîne L'Equipe pour que l'ancien joueur et entraîneur de la Juventus prenne les rênes d'une sélection italienne qui n'a plus participé à une Coupe du monde depuis 2014. L'ex-gardien du PSG Jérôme Alonzo fait partie de ceux qui ont évoqué cette possibilité. Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé s'est fermement opposé cette hypothèse pour M6 avant l'entrée en lice des Bleus au Mondial. « On va faire en sorte qu'il ait la meilleure des dernières Coupes du monde. En espérant que ce soit sa dernière parce que j'espère qu'il ne va pas la rejouer avec une autre équipe. Je lui mets la pression. Oui parce que j'ai vu qu'ils ont dit l'Italie. Ce serait moche ça ».