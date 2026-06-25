Coupe du monde 2026 : En l’absence de Didier Deschamps, l’équipe de France a trouvé son «patron»

Axel Cornic

Après deux victoires en cette poule I face au Sénégal et l’Irak, tous les yeux sont tournés vers le choc de ce vendredi contre la Norvège, qui décidera de la première place. Mais la préparation de cette rencontre ne sera pas comme les autres, puisqu’elle se fera sans un Didier Deschamps en deuil.

Après avoir remporté le titre en 2018 et effleuré le doublé en 2022, l’équipe de France a bien l’intention de soulever le trophée de la Coupe du monde, le 19 juillet prochain. Et s’il fallait une motivation supplémentaire elle est arrivée, puisque Kylian Mbappé et ses coéquipiers auront surement à cœur d’offrir la victoire à leur sélectionneur Didier Deschamps, récemment frappé par un drame.

Deschamps contraint de quitter l’équipe de France La Fédération française de football a en effet annoncé ce mardi le décès de la mère de Deschamps, qui a quitté le groupe tricolore pour rallier la France et assister aux obsèques. « Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I » peut-on lire dans le communiqué publié par la FFF. « En accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, présent au camp de base de l'équipe de France, Didier Deschamps a confié la responsabilité à son adjoint, Guy Stéphan, de diriger le groupe d'ici à son retour ».