Coupe du monde 2026 : En l’absence de Didier Deschamps, l’équipe de France a trouvé son «patron»

Après deux victoires en cette poule I face au Sénégal et l’Irak, tous les yeux sont tournés vers le choc de ce vendredi contre la Norvège, qui décidera de la première place. Mais la préparation de cette rencontre ne sera pas comme les autres, puisqu’elle se fera sans un Didier Deschamps en deuil.
Après avoir remporté le titre en 2018 et effleuré le doublé en 2022, l’équipe de France a bien l’intention de soulever le trophée de la Coupe du monde, le 19 juillet prochain. Et s’il fallait une motivation supplémentaire elle est arrivée, puisque Kylian Mbappé et ses coéquipiers auront surement à cœur d’offrir la victoire à leur sélectionneur Didier Deschamps, récemment frappé par un drame.
Deschamps contraint de quitter l’équipe de France
La Fédération française de football a en effet annoncé ce mardi le décès de la mère de Deschamps, qui a quitté le groupe tricolore pour rallier la France et assister aux obsèques. « Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I » peut-on lire dans le communiqué publié par la FFF. « En accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, présent au camp de base de l'équipe de France, Didier Deschamps a confié la responsabilité à son adjoint, Guy Stéphan, de diriger le groupe d'ici à son retour ».
« En l’absence du sélectionneur, il prendra les rênes de l’équipe, il sera le patron »
Contre la Norvège ce vendredi, ce sera donc Guy Stéphan qui dirigera l’équipe de France. Certains pourraient être inquiets, mais l’adjoint de Didier Deschamps a engrangé une énorme expérience puisqu’il accompagne les Bleus depuis 2012 et réputé très proche des joueurs. « En l’absence du sélectionneur, il prendra les rênes de l’équipe, il sera le patron » a assuré au Parisien, un proche du vestiaire français. Les échanges avec le sélectionneur devraient être très nombreux au cours des prochains jours, mais on peut également rappeler qu’il a déjà dirigé une équipe nationale, puisqu’il a été la tête du Sénégal de 2003 à 2005.