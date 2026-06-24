Victor Wembanyama inspire un joueur de l’équipe de France : «Je regarde ce qu’il fait…» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour partir à la Coupe du monde, Didier Deschamps a notamment décidé de faire appel à Jean-Philippe Mateta. L’attaquant de Crystal Palace a ainsi été appelé notamment du fait de son profil rare en équipe de France. En effet, avec sa grande taille (1m93), Mateta peut apporter d’autres caractéristiques au jeu des Bleus. Un physique auquel le Français fait attention, s’inspirant notamment d’un certain Victor Wembanyama.

Avec son mètre 93, Jean-Philippe Mateta a un physique qui peut dénoter en équipe de France, surtout dans le secteur offensif. Alors qu’on retrouve à peu près les mêmes gabarits aujourd’hui, l’attaquant de Crystal Palace peut lui faire parler sa grande taille. Il en a justement été question lors d’un entretien avec L’Equipe. « Je suis un pur attaquant de pointe, qui reste sur la dernière ligne, qui peut prendre la profondeur, qui peut jouer de la tête. Quand il y a de longs ballons, je peux garder ça, obtenir des fautes plus haut, aider l'équipe pendant les temps faibles », a confié dans un premier temps Mateta.

« C'est vrai que les meilleures équipes jouent avec des petits gabarits devant » Aujourd’hui, les grands attaquants se font rares étant donné que les équipes préfèrent d’autres gabarits. A ce propos, Jean-Philippe Mateta a expliqué : « C'est vrai que les meilleures équipes jouent avec des petits gabarits devant. Mais pas toutes. Regardez (Pep) Guardiola à Manchester City, il a changé de philosophie finalement en acceptant de prendre un pur numéro 9 avec Haaland. (Mikel) Arteta l'a fait aussi avec Arsenal quand il mettait (Viktor) Gyökeres ou (Kai) Havertz. Mais en ce moment, l'équipe qui gagne le plus, c'est le PSG, et elle joue avec Ousmane Dembélé en pointe. Tout le monde essaye de jouer de cette façon, on recopie toujours les meilleurs. J'ai eu des entraîneurs qui n'ont pas aimé mon profil, notamment quand je suis arrivé à Crystal Palace. C'était vraiment une question de profil, pas de niveau ».