Victor Wembanyama inspire un joueur de l’équipe de France : «Je regarde ce qu’il fait…» 

Pour partir à la Coupe du monde, Didier Deschamps a notamment décidé de faire appel à Jean-Philippe Mateta. L’attaquant de Crystal Palace a ainsi été appelé notamment du fait de son profil rare en équipe de France. En effet, avec sa grande taille (1m93), Mateta peut apporter d’autres caractéristiques au jeu des Bleus. Un physique auquel le Français fait attention, s’inspirant notamment d’un certain Victor Wembanyama.
Avec son mètre 93, Jean-Philippe Mateta a un physique qui peut dénoter en équipe de France, surtout dans le secteur offensif. Alors qu’on retrouve à peu près les mêmes gabarits aujourd’hui, l’attaquant de Crystal Palace peut lui faire parler sa grande taille. Il en a justement été question lors d’un entretien avec L’Equipe. « Je suis un pur attaquant de pointe, qui reste sur la dernière ligne, qui peut prendre la profondeur, qui peut jouer de la tête. Quand il y a de longs ballons, je peux garder ça, obtenir des fautes plus haut, aider l'équipe pendant les temps faibles », a confié dans un premier temps Mateta.
« C'est vrai que les meilleures équipes jouent avec des petits gabarits devant »
Aujourd’hui, les grands attaquants se font rares étant donné que les équipes préfèrent d’autres gabarits. A ce propos, Jean-Philippe Mateta a expliqué : « C'est vrai que les meilleures équipes jouent avec des petits gabarits devant. Mais pas toutes. Regardez (Pep) Guardiola à Manchester City, il a changé de philosophie finalement en acceptant de prendre un pur numéro 9 avec Haaland. (Mikel) Arteta l'a fait aussi avec Arsenal quand il mettait (Viktor) Gyökeres ou (Kai) Havertz. Mais en ce moment, l'équipe qui gagne le plus, c'est le PSG, et elle joue avec Ousmane Dembélé en pointe. Tout le monde essaye de jouer de cette façon, on recopie toujours les meilleurs. J'ai eu des entraîneurs qui n'ont pas aimé mon profil, notamment quand je suis arrivé à Crystal Palace. C'était vraiment une question de profil, pas de niveau ».
Mateta s’inspire de Wembanyama
Le football d’aujourd’hui ne correspond donc pas forcément aux caractéristiques d’un joueur de grande taille. Pour exister, il faut donc travailler sur certains aspects tels que la mobilité et la vitesse. Jean-Philippe Mateta fait justement ce travail, s’inspirant notamment de Victor Wembanyama qui culmine lui à 2m24 en NBA : « J'ai toujours travaillé ces aspects. Il faut s'adapter à ce que le football est devenu. Le premier que j'ai observé faire ça, c'était Zlatan Ibrahimovic. Il est grand, mobile, il bouge tout le monde. Je regarde aussi ce que fait (Victor) Wembanyama au basket parce qu'il est très grand. Je fais beaucoup d'exercices pour travailler cette mobilité, comme le stretching, le gainage et du yoga. C'est important aussi de travailler le dos pour nous ».