Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il fallait gagner pour se qualifier. L’Angleterre n’y est pas arrivée. Il faut dire que le bloc défensif mis en place par le Ghana a su repousser toutes les tentatives des Three Lions tenus en échec (0-0). Après la rencontre à Boston mardi soir, Jude Bellingham a été interrogé par un journaliste de L’Équipe sur la forme affichée par son partenaire au Real Madrid : Kylian Mbappé, avec l’équipe de France. Un discours bref, mais efficace.

L’équipe de France a réussi là où l’Angleterre a échoué. Au terme de ses deux premières sorties dans cette Coupe du monde 2026, les vice-champions du monde ont validé leur ticket pour la phase à élimination directe grâce aux victoires acquises face au Sénégal (3-1) et à l’Irak (3-0). Carton plein donc pour les Français. De l’autre côté de l’Atlantique, l’Angleterre jouait à Boston mardi soir, lieu du camp de base de la sélection tricolore. Le Ghana a tenu en échec les Three Lions (0-0), qui n’ont donc pas pu d’ores et déjà assuré leur qualification pour le tour suivant après un succès aux multiples rebondissements contre la Croatie en ouverte (4-2).

L’Angleterre ne parvient pas à briser le mur du Ghana L’équipe de Thomas Tuchel devra donc finir le travail contre le Panama samedi, qui est déjà éliminé après a deuxième défaite de rang face à la Croatie dans la nuit de mardi à mercredi (1-0). Jude Bellingham a participé à ce match nul des Anglais avant d’être remplacé par Morgan Rogers peu avant le dernier quart d’heure de jeu. De passage en zone mixte, lui qui a été élu homme du match contre le Ghana, le milieu offensif du Real Madrid a été brièvement interrogé par un journaliste de L’Équipe sur son coéquipier en club : Kylian Mbappé.