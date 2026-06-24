Il fallait gagner pour se qualifier. L’Angleterre n’y est pas arrivée. Il faut dire que le bloc défensif mis en place par le Ghana a su repousser toutes les tentatives des Three Lions tenus en échec (0-0). Après la rencontre à Boston mardi soir, Jude Bellingham a été interrogé par un journaliste de L’Équipe sur la forme affichée par son partenaire au Real Madrid : Kylian Mbappé, avec l’équipe de France. Un discours bref, mais efficace.
L’équipe de France a réussi là où l’Angleterre a échoué. Au terme de ses deux premières sorties dans cette Coupe du monde 2026, les vice-champions du monde ont validé leur ticket pour la phase à élimination directe grâce aux victoires acquises face au Sénégal (3-1) et à l’Irak (3-0). Carton plein donc pour les Français. De l’autre côté de l’Atlantique, l’Angleterre jouait à Boston mardi soir, lieu du camp de base de la sélection tricolore. Le Ghana a tenu en échec les Three Lions (0-0), qui n’ont donc pas pu d’ores et déjà assuré leur qualification pour le tour suivant après un succès aux multiples rebondissements contre la Croatie en ouverte (4-2).
L’Angleterre ne parvient pas à briser le mur du Ghana
L’équipe de Thomas Tuchel devra donc finir le travail contre le Panama samedi, qui est déjà éliminé après a deuxième défaite de rang face à la Croatie dans la nuit de mardi à mercredi (1-0). Jude Bellingham a participé à ce match nul des Anglais avant d’être remplacé par Morgan Rogers peu avant le dernier quart d’heure de jeu. De passage en zone mixte, lui qui a été élu homme du match contre le Ghana, le milieu offensif du Real Madrid a été brièvement interrogé par un journaliste de L’Équipe sur son coéquipier en club : Kylian Mbappé.
Mbappé est tout simplement «top» avec l’équipe de France aux yeux de Bellingham
« Jude, que pensez-vous des performances de Kylian Mbappé jusqu’ici ? ». En poursuivant sa marche vers la fin de la zone mixte, Jude Bellingham a croisé le regard du journaliste de L’Équipe et lui a répondu en un mot qui signifie tout de même beaucoup de choses sur la forme du capitaine de l’équipe de France depuis le début du Mondial 2026 : « Top ». Il faut dire que Mbappé reste sur quatre buts en deux rencontres. Il a égalé puis doublé Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus : 60 contre 57 buts pour l’ancien recordman en équipe de France.