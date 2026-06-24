Zinedine Zidane : Sa première grande décision pour l’équipe de France révélée dans la presse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rien n’est encore officiel, mais après la Coupe du monde 2026, c’est Zinedine Zidane qui devrait prendre la place de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Un nouveau chapitre va donc débuter pour les Bleus et voilà que Zizou aurait l’intention de prendre de grandes décisions en arrivant. L’une d’entre elles a d’ailleurs été révélé au cours des dernières heures.

Il y a 14 ans, Didier Deschamps était nommé sélectionneur de l’équipe de France. Une longue aventure qui est sur le point de prendre fin. En effet, après la Coupe du monde, DD quittera ses fonctions. Pour laisser sa place à qui ? Aujourd’hui, l’identité de son successeur n’a toujours pas été officialisée, mais il ne semble faire aucun que Zinedine Zidane reprendra le flambeau. En coulisses, Zizou préparerait actuellement son arrivée et notamment le staff qui l’accompagnera.

Barthez pour accompagner Zidane ? Quels seront alors les hommes qui seront aux côtés de Zinedine Zidane en équipe de France ? Selon les informations de L’Equipe, celui qu’on annonce comme le futur sélectionneur des Bleus voudrait radicalement tourner la page Didier Deschamps et repartir sur une page blanche. En ce sens, il entendrait remplacer Franck Raviot, actuel entraîneur des gardiens, par un champion du monde 98 : Fabien Barthez. Comme l’explique le quotidien sportif, Zidane aurait d’ores et déjà discuté de cette possibilité avec l’ancien portier des Bleus et visiblement, cette idée plairait à ce dernier.