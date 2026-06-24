Coupe du monde 2026 : La «pièce essentielle» de l’équipe de France est annoncée (et ce n’est ni Mbappé ni Dembélé)

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà double passeur décisif contre le Sénégal (3-1), Michael Olise en a ajouté deux de plus lundi face à l’Irak (2-0) et poursuivi sur son excellente lancé. Si Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont les deux stars de l’équipe de France, pour Bixente Lizarazu, le joueur du Bayern Munich est « la pièce essentielle » de l’attaque des Bleus.

Après avoir parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en s’imposant contre le Sénégal (3-1) lors de son entrée en lice, l’équipe de France a enchaîné lundi en battant l’Irak (3-0), assurant ainsi sa qualification pour les 16es de finale. Une rencontre marquée par le nouveau doublé de Kylian Mbappé et le premier but dans un Mondial d’Ousmane Dembélé, mais également par les deux passes décisives de Michael Olise.

« On n’avait pas ce meneur de jeu, ce chef d’orchestre » « Michael Olise, pour moi c’est la pièce essentielle de cette attaque de l’équipe de France », a estimé Bixente Lizarazu dans son débrief pour L’Équipe. « Parce qu’on a de très bons ailiers comme Barcola, Doué ou Dembélé, soit de très bons buteurs comme Mbappé. Mais on n’avait pas ce meneur de jeu, ce chef d’orchestre capable d’alimenter ces joueurs. Et on l’a avec Michael Olise. On pourrait l’avoir avec Cherki aussi mais Michael Olise est sur un nuage dans cette Coupe du monde comme il l’a été tout au long de la saison avec le Bayern Munich. C’est un joueur magnifique, deux passes décisives pour Mbappé et Dembélé. Des gestes techniques et des accélérations qui cassent les lignes et qui font des différences. Et sa créativité fait beaucoup de mal à l’adversaire. »