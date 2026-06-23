Coupe du monde 2026 - Kylian Mbappé contre Lionel Messi : Le «petit regret» de Bixente Lizarazu après France/Irak

Dans la nuit de ce lundi à ce mardi, l’équipe de France a assuré sa qualification pour le tour suivant de la Coupe du monde 2026 en battant l’Irak (3-0). Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé porte ainsi son total à 16 buts dans la compétition. Bixente Lizarazu a toutefois affiché un regret dans le duel qui l’oppose à Lionel Messi.
L’équipe de France a décroché son billet pour le prochain tour de cette Coupe du monde 2026 dans la nuit de ce lundi à ce mardi. Après une première victoire contre le Sénégal, les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés face à l’Irak (3-0), notamment grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Avec quatre réalisations dans cette édition jusqu’à présent, la star du Real Madrid porte son total à 16 buts dans la compétition. Il reste ainsi à deux longueurs de Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial. Bixente Lizarazu a alors affiché un regret à ce sujet.
«Il aurait pu être à égalité avec Messi»
« Il a mis 16 buts en Coupe du monde, doublé contre l’Irak. Il a été extrêmement percutant. Il aurait pu marquer deux buts de plus, puisqu’il a eu deux belles occasions. Il aurait pu être à égalité avec Messi, qui a 18 buts. Il y a peut-être un petit regret par rapport à ça. Mais ce qui est important, c’est de voir un Mbappé en pleine forme » a confié le champion du monde 1998 à L’Equipe.
Mbappé va rejoindre Messi contre la Norvège ?
Il faut dire que le duel opposant Kylian Mbappé à Lionel Messi promet d’être intéressant à suivre. Sur cette Coupe du monde 2026, le capitaine de l’équipe de France talonne son homologue de l’Argentine. La Pulga devance le natif de Bondy d’une petite longueur. Il ne manque donc plus grand-chose à Kylian Mbappé pour surpasser son ancien coéquipier au PSG. À voir s’il y parviendra lors de ce Mondial en Amérique, potentiellement contre la Norvège ce vendredi.