Coupe du monde 2026 - Kylian Mbappé contre Lionel Messi : Le «petit regret» de Bixente Lizarazu après France/Irak

Pierrick Levallet

Dans la nuit de ce lundi à ce mardi, l’équipe de France a assuré sa qualification pour le tour suivant de la Coupe du monde 2026 en battant l’Irak (3-0). Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé porte ainsi son total à 16 buts dans la compétition. Bixente Lizarazu a toutefois affiché un regret dans le duel qui l’oppose à Lionel Messi.

L’équipe de France a décroché son billet pour le prochain tour de cette Coupe du monde 2026 dans la nuit de ce lundi à ce mardi. Après une première victoire contre le Sénégal, les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés face à l’Irak (3-0), notamment grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Avec quatre réalisations dans cette édition jusqu’à présent, la star du Real Madrid porte son total à 16 buts dans la compétition. Il reste ainsi à deux longueurs de Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial. Bixente Lizarazu a alors affiché un regret à ce sujet.

«Il aurait pu être à égalité avec Messi» « Il a mis 16 buts en Coupe du monde, doublé contre l’Irak. Il a été extrêmement percutant. Il aurait pu marquer deux buts de plus, puisqu’il a eu deux belles occasions. Il aurait pu être à égalité avec Messi, qui a 18 buts. Il y a peut-être un petit regret par rapport à ça. Mais ce qui est important, c’est de voir un Mbappé en pleine forme » a confié le champion du monde 1998 à L’Equipe.