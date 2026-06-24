Équipe de France - Didier Deschamps en deuil : Daniel Riolo réagit au décès de sa mère

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatre ans après la disparition de son père, Didier Deschamps a perdu sa mère quelques heures après la victoire des Bleus contre l’Irak dans cette phase de poules de Coupe du monde 2026 (3-0). Après la FFF et Kylian Mbappé, Daniel Riolo a lui aussi adressé ses plus « sincères condoléances » au sélectionneur.

Ces dernières heures, l’équipe de France a témoigné du départ, temporaire, de Didier Deschamps. Endeuillé par la disparition de sa mère, le sélectionneur des Bleus a reçu l’autorisation de la Fédération française de football de regagner l’hexagone pour assister à ses obsèques. Comme stipulé par le communiqué de la FFF, c’est son fidèle adjoint Guy Stéphan qui va se charger des affaires courantes jusqu’au retour de Deschamps qui ne sera pas sur le banc de touche vendredi pour le dernier match du Groupe I entre la France et la Norvège dans cette Coupe du monde 2026 sur le sol américain.

Mbappé : «Toutes nos pensées vont à notre coach et à l'ensemble de sa famille. Vous n'êtes pas seuls» « Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I. Le sélectionneur national a eu la douleur, ce matin, d'apprendre le décès de sa maman. Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques. En accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, présent au camp de base de l'équipe de France, Didier Deschamps a confié la responsabilité à son adjoint, Guy Stéphan, de diriger le groupe d'ici à son retour », peut-on lire dans le communiqué de la Fédération française de football. Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a soutenu son entraîneur sur Instagram dans ces moments difficiles. « Toutes nos pensées vont à notre coach et à l'ensemble de sa famille. Vous n'êtes pas seuls », avec une photo de la minute de silence observée au camp d’entraînement des Bleus à Boston.