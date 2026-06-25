«Ce n'est pas normal» : Un joueur de l'équipe de France balance sur Michael Olise en pleine Coupe du monde

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Michael Olise (24 ans) se met tout le monde dans la poche. Ses coéquipiers, ses adversaires, les observateurs du football, tous sont dythirambiques à son égard. L'ascension fulgurante de l'international français au haut niveau n'a pas vraiment surpris Jean-Philippe Mateta, son compère de Crystal Palace qu'Olise a retrouvé chez les Bleus. Explications.

Ils sont arrivés au même moment à Crystal Palace, à l'été 2021. Et à présent, ils disputent une Coupe du monde ensemble en équipe de France. L'espace de trois saisons, Michael Olise et Jean-Philippe Mateta ont pu combiner avec Eberechi Eze chez les Eagles. Buts, passes décisives, les échanges entre les deux internationaux français se sont avérés létaux pour les défenses adverses. Depuis, Olise a quitté Selhurst Park pour le Bayern Munich après les Jeux Olympiques de Paris 2024.

«Dire que ça me choque, ce serait un mensonge» Tout a basculé pour l'ailier qui a connu dans la foulée ses premières sélections en équipe de France. Sur le sol américain pour leur première Coupe du monde, Michael Olise et Jean-Philippe Mateta vont disputer la phase à élimination directe dans un Mondial où Olise a déjà délivré trois passes décisives en deux matchs. Pas de quoi surprendre Mateta. « Dire que ça me choque, ce serait un mensonge. Je l'ai côtoyé assez longtemps pour savoir qu'il avait les qualités pour faire ça. En plus, il a changé de club et il est parti club plus grand que Crystal Palace où il a l'un des meilleurs attaquants de la planète à côté de lui, il a aussi Luis Díaz ».