Coupe du monde 2026 - Mbappé meilleur buteur de l'équipe de France : C'était annoncé depuis 2017 dans le vestiaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps et Guy Stéphan peuvent être les artisans de la rédaction d'une ligne supplémentaire et historique dans le palmarès de l'équipe de France. Pour ce faire, il faudrait remporter une deuxième Coupe du monde cet été dans leurs fonctions d'entraîneurs qu'ils quitteront au terme de la compétition. Les deux coachs laisseront une marque indélébile dans l'héritage de Kylian Mbappé chez les Bleus. Stéphan avait même prédit qu'il deviendrait le meilleur buteur de la sélection.

Le 16 juin 2026 restera un moment historique pour Kylian Mbappé. Grâce à son doublé inscrit face au Sénégal (3-1), le champion du monde dépassait Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de tous les temps en équipe de France. Mbappé 58 (à présent 60) et Giroud 57. En plus de son titre honorifique de meilleur passeur (40 offrandes), Mbappé a un peu plus inscrit son nom dans la légende des Bleus.

«Reste tranquille, parce que tu vas mettre plus de buts que tout le monde dans cette équipe» Et ça, Guy Stéphan l'a su dès le premier rassemblement de Kylian Mbappé en mars 2017 avec les rencontres contre le Luxembourg (3-1) et l'Espagne (0-2). « Quand je suis arrivé au début de ma carrière en équipe de France, je fais mon premier match contre le Luxembourg, après je suis titulaire contre l'Espagne. J'ai une occasion et je ne marque pas. Il est venu dans le vestiaire pour me dire : 'reste tranquille, parce que tu vas mettre plus de buts que tout le monde dans cette équipe. Ca va bien se passer'». Voici une partie du discours de Kylian Mbappé tenu pour beIN SPORTS dans le cadre du documentaire : Clap 2 fin, concernant la dernière compétition de Stéphan en tant qu'adjoint de Didier Deschamps en équipe de France.