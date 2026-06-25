Coupe du monde 2026 - Neymar a réjoué avec le Brésil : La scène hallucinante sur le terrain

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe du monde 2026 a permis à Neymar d'enfin avoir la possibilité de rejouer avec le maillot du Brésil sur les épaules. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Brésilien a été accueilli par les supporters présents au Hard Rock Stadium comme une star au cours de la victoire contre l'Ecosse (3-0). Et un moment assez dingue a eu lieu au coup de sifflet final.

« Je ne pouvais pas voir le moindre joueur de mon équipe durant l'hymne. C'était un moment très, très spécial et j'étais debout devant un mur de 50 photographes, à 50 cm de distance. Ça a un peu gâché mon expérience ». Dans la foulée de la première de Thomas Tuchel sur le banc de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026 contre la Croatie (4-2) la semaine dernière, le sélectionneur des Three Lions se plaignait du positionnement des nombreux photographes devant lui et son staff technique. Ce qui l'a empêché de voir ses joueurs pendant le God Saves The King, hymne national de l'Angleterre.

Neymar a enfin refoulé les pelouses avec le maillot du Brésil Cette déclaration validée par son confrère Julian Nagelsmann, sélectionneur de l'Allemagne, avait incité la FIFA à déplacer les photographes pour les matchs suivants de cette Coupe du monde 2026. Cependant, au vu de la portée de l'évènement qu'est cette fête du football mondial, les marées de photographes sont toujours bien présentes pendant les rencontres de la compétition et permettent par moments de proposer des images assez dingues. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Neymar signait son retour avec la Seleçao contre l'Ecosse dans le cadre de la dernière journée de ce Groupe C (3-0). Une standing ovation de la part des supporters présents au Hard Rock Stadium.