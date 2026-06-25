Recalé par Deschamps pour la Coupe du monde 2026, il veut signer au PSG !

Axel Cornic

Tous les yeux sont tournés vers le continent américain, où se déroule en ce moment la Coupe du monde 2026. L’équipe de France a lancé son aventure de la meilleure des façons avec deux victoires, ce qui semble avoir réveillé quelques regrets chez les joueurs laissé sur le côté par Didier Deschamps, avec le mercato qui pourrait leur permettre de se relancer.

Tout le monde attendait la liste de Didier Deschamps pour cette Coupe du monde, avec des débats qui ont duré des longs mois. Il y a finalement eu des heureux, mais également des déçus, puisque le sélectionneur de l’équipe de France a dû faire des choix forts et les absents sont nombreux.

Khephren Thuram pas appelé à la Coupe du monde C’est le cas de Khephren Thuram, qui sort pourtant d’une très belle saison avec la Juventus et qui a vu son frère Marcus être appelé par Deschamps. Un coup dur pour le milieu de terrain, qui pourrait bien le pousser à tout remettre en question. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, il songerait sérieusement à changer de club, surtout qu’une piste des plus prestigieuse s’est récemment ouverte pour lui. Il s’agit du PSG, qui aurait évoqué son cas en marge des discussions avec les Bianconeri au sujet de Randal Kolo Muani.