Une «grosse somme d’argent» est attendue pour le prochain transfert du PSG !

Pierrick Levallet

En quête de renforts afin de régénérer l’effectif de Luis Enrique, le PSG a multiplié les pistes sur le mercato. De nombreux noms ont été évoqués du côté du club de la capitale, dont celui de Mateus Fernandes. Seulement, West Ham aurait fixé un prix colossal pour le milieu offensif de 21 ans, dans l’espoir d’obtenir une somme d’argent assez conséquente pour son transfert.

Sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive, le PSG aurait prévu un mercato assez animé cet été. Les dirigeants parisiens voudraient offrir de nouvelles options à Luis Enrique afin de régénérer son effectif. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués ces dernières semaines, comme celui de Mateus Fernandes. Seulement, West Ham attendrait un montant colossal pour lâcher le milieu offensif de 21 ans.

«West Ham vendra Mateus Fernandes au club qui fera la plus grosse offre» « Beaucoup de questions sur Mateus Fernandes. On m’a demandé si c’était vrai qu’il allait à Tottenham ou Manchester United. Laissez moi être clair : West Ham vendra Mateus Fernandes au club qui fera la plus grosse offre. West Ham s’en fiche de si c’est Tottenham, Manchester United, le Real Madrid ou un autre club. Manchester United discute avec l’agent du joueur depuis longtemps et a même eu des contacts directs avec West Ham » a d’abord confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.