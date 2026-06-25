Drame à la Coupe du Monde 2026 : Alcoolisé, un automobiliste a foncé sur une dizaine de supporters !

Amadou Diawara

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Mexique a étrillé la République Tchèque (3-0). Après le coup de sifflet final de la rencontre, les supporters du pays hôte ont célébré comme il se doit ce succès. Toutefois, dix-sept d'entre eux ont été blessés après avoir été percutés par le véhicule d'un individu alcoolisé.

Pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, le Mexique s'est frotté à la République Tchèque. Après avoir battu à la fois l'Afrique du Sud (2-0) et la Corée du Sud (1-0), El Tricolor a réalisé un carton face à la Tchèquie (3-0) dans la nuit de mercredi à jeudi. Toutefois, il y a eu un drame lors des festivités.

Accident à Cabo San Lucas : 17 personnes ont été blessées Lors des célébrations de la victoire du Mexique face à la République Tchèque en Coupe du Monde, un automobiliste a foncé dans une foule de supporters dans la station balnéaire de Cabo San Lucas d'après l’agence Reuters et la presse mexicaine. « Vraisemblablement sous l'influence de l'alcool», comme révélé par InfoBae, il aurait blessé 17 personnes, alors qu'une centaine de fans - dont des enfants - étaient rassemblés. D'après les informations recueillies par les autorités, l'homme aurait tenté de se frayer un chemin, alors que des personnes se pressaient autour de sa voiture. La situation aurait dégénéré lorsque certains ont commencé à frapper son véhicule et lancer objets pour bloquer son passage. Après quelques minutes, le conducteur aurait brusquement accéléré et foncé sur une dizaine de personnes, avant de s'encastrer sur des structures métalliques. Interpellés sur les lieux, il aurait été placé en garde à vue, puis hospitalisé en raison de ses blessures.