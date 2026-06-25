Espagne : Fabian Ruiz s’en prend à la télévision espagnole en pleine Coupe du monde

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Milieu de terrain du PSG, Fabian Ruiz dispute actuellement la Coupe du monde avec l’Espagne. Et voilà qu’en pleine préparation pour la prochaine rencontre face à l’Uruguay, une polémique a éclaté autour du joueur de la Roja. La raison ? Un reportage de la télévision ibérique et des propos sous-titrés de sa mère. De quoi faire réagir Fabian Ruiz dans sa dernière intervention face à la presse.

Après avoir débuté la Coupe du monde par un match nul face au Cap Vert, l’Espagne a su se ressaisir en s’imposant face à l’Arabie Saoudite. Il reste désormais une rencontre de poule à disputer pour les joueurs de Luis de la Fuente. Ce 27 juin, à 2h du matin, la Roja sera opposée à l’Uruguay, qui peut encore aller chercher la première place du groupe en cas de victoire. L’Espagne se prépare donc à ce match face à Federico Valverde et ses coéquipiers et voilà que cette préparation a été marquée par une polémique qui vient d’éclater de l’autre côté des Pyrénées.

Une andalouphobie en Espagne ? Comme le rapporte RMC, le problème vient d’un documentaire de la TVE. Alors que la mère de Fabian Ruiz a été interviewé dans celui-ci, les paroles de cette dernière, tenues avec un accent andalou ont été sous-titrées. C’est alors qu’une polémique a éclaté sur les réseaux sociaux en Espagne, certains allant jusqu’à parler d’une andalouphobie. Et voilà que Fabian Ruiz n’a pas manqué de réagir à cette affaire. En effet, interrogé par DAZN, le milieu de terrain espagnol du PSG s’est permis de lâcher une pique aux médias de son pays.