Coupe du monde 2026 : Dérapage raciste à la télévision, Jürgen Klopp s'agace et s'en va !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, plusieurs analyses à consonnances racistes ont eu lieu sur les plateaux télévisés de la part d'anciens joueurs tels que Rafael Van der Vaart, Rade Bogdanović et plus récemment Bastian Schweinsteiger. Jürgen Klopp s'est senti pris au piège lorsqu'une journaliste allemande a voulu connaître sa position sur le discours de son compatriote. Il n'en fallait pas plus pour l'agacer.

Il y a 12 ans, Bastian Schweinsteiger s'asseyait sur le toit du monde au Brésil avec la Mannschaft. L'ex-international allemand, comme beaucoup d'autres ancienne figures du football de sélection officie en tant que consultant pendant cette Coupe du monde 2026. L'occasion pour lui d'analyser certains matchs dont ceux du Groupe E de l'Allemagne et de ses adversaires dont la Côte d'Ivoire. Pour la chaîne publique allemande ARD, Schweinsteiger a qualifié le style de jeu des Eléphants de « football africain parfois peu orthodoxe, un peu sauvage, pas tout à fait aussi tactique ».

«Il n’y a aucune chance que je réponde à cette question» Des propos qui ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et qualifiés de racistes qui n'ont pas échappé à Jürgen Klopp. L'ancien entraîneur de Liverpool qui occupe désormais les fonctions de directeur du football mondial chez Red Bull couvre aussi la Coupe du monde 2026 pour Magenta Sport. Présent aux Etats-Unis, Klopp a coupé court à la question d'une journaliste allemande sur le cas Bastian Schweinsteiger. « Et maintenant, vous voulez continuer sur ce sujet. Non, non, il n’y a aucune chance que je réponde à cette question. Tout le monde aime ça, alors vous me mettez dans cette situation. Ce n’est pas mon rôle de plaire à tout le monde, mais c’est un sujet sérieux et je ne sais même pas ce qu’il convient de dire. Pour les Africains, ce serait une chose, pour d’autres, ce serait autre chose ».