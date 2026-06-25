Coupe du monde 2026 - Brésil : Vinicius Jr gagne un pari «impossible» avec Carlo Ancelotti et balance tout à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Vinicius Jr est en pleine forme depuis le début de la Coupe du monde 2026. Il comptabilise 4 buts en 3 rencontres disputées avec le Brésil. Après son doublé inscrit contre l'Ecosse dans la nuit de mercredi à jeudi (3-0), la star du Real Madrid a dévoilé un pari effectué avec son sélectionneur qui devrait lui valoir un joli cadeau.

Pour certaines sélections, la phase de poules de cette Coupe du monde 2026 est déjà terminée. C'est le cas du Brésil qui a disputé son troisième et dernier match dans le Groupe C dans la nuit de mercredi à jeudi au Hard Rock Stadium contre l'Ecosse : une victoire sur le score de 3 buts à 0 dans laquelle Vinicius Jr a joué un rôle phare. En effet, le numéro 7 de la Seleçao a rapidement ouvert le score dès la septième minute et pensait avoir doublé la marque à la 22ème minute de jeu avant que la VAR n'annule son but pour une faute.

Vinicius Jr a mis un but de la tête, chose qui était «impossible» du point de vue d'Ancelotti Ce n'était que partie remise puisque l'ailier du Real Madrid a fait le break juste avant la mi-temps. En seconde période, Matheus Cunha a parachevé le beau succès du Brésil contre l'Ecosse avant que Neymar comptabilise quelques minutes en fin de match pour son grand retour en sélection depuis octobre 2023 et sa grave blessure au genou. Pendant la rencontre, fait rarissime pour être souligné, Vinicius Jr a fait trembler les filets du gardien Angus Gunn d'un but de la tête. Une prouesse qui devrait lui rapporter un cadeau de la part de son sélectionneur Carlo Ancelotti.