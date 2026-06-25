Coupe du monde 2026 - «Le meilleur reste à venir» : La grande annonce de Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la fin, il ne restera qu'un record. Kylian Mbappé a fêté sa 100ème sélection lundi contre l'Irak, deuxième match de l'équipe de France dans ce Groupe I de Coupe du monde 2026 (3-0). L'occasion pour lui de marquer ses 59ème et 60ème but chez les Bleus avant d'aller chercher le recordman de capes : Hugo Lloris (145) ? L'attaquant du Real Madrid a fait passer un message.

La première sélection de Kylian Mbappé en équipe de France remonte au 25 mars 2017. Depuis cette entrée en jeu contre le Luxembourg (3-1) à seulement 18 ans, la pépite de l'AS Monaco a fait du chemin en signant au PSG quelques mois plus tard avec une Coupe du monde remportée dès l'été 2018, des buts, de l'expérience, une nouvelle finale de Mondial en 2022, le brassard de capitaine et à présent le record de buts marqués sous le maillot bleu (60, soit trois de plus que l'ex-recordman Olivier Giroud).

«Bienvenue dans le monde des centenaires!» Le tout, en parvenant à délivrer 40 passes décisives, faisant de lui le meilleur passeur de tous les temps de cette sélection tricolore en l'espace de 100 capes. Grâce à sa titularisation dans la nuit de lundi à mardi contre l'Irak, Kylian Mbappé a intégré le top 10 des joueurs ayant le plus porté le maillot de l'équipe de France dans l'histoire. Son sélectionneur Didier Deschamps en compte 103 et a tenu à le congratuler dans les vestiaires du Lincoln Financial Field après le succès contre l'Irak (3-0) lors duquel il a signé un doublé, son deuxième dans cette Coupe du monde 2026. « Bienvenue dans le monde des centenaires ! ».