Coupe du monde 2026 - Il a plaqué le rugby pour le foot : L'incroyable destin d'un joueur de l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France est en pleine Coupe du monde sur le sol américain. Les Bleus ont bouclé la phase de poules vendredi soir avec le dernier match de ce Groupe I disputé contre la Norvège. Place aux 1/16èmes de finale désormais pour les vice-champions du monde en titre et Malo Gusto qui a intégré cette équipe à 20 ans. Et ce, bien qu'il ait débuté au rugby.

Le 13 octobre 2023, Malo Gusto fêtait sa première sélection en équipe de France par une victoire décrochée face aux Pays-Bas sur le score de 2 buts à 1. Le tout, du haut de ses 20 ans. Le latéral droit formé à l'OL et aujourd'hui à Chelsea en a fait du chemin depuis ses débuts au rugby à l'âge de 7 ans. Une discipline qu'il a apprécié pendant des années au vu de la proximité qu'avait son père Philippe avec l'ovalie.

«J'ai bien accroché, ça m'a permis de dépenser cette énergie» « Petit, mon père m'a initié au rugby. C'est un grand fan, c'est par lui que je suis arrivé à ce sport et il a fini par m'inscrire dans un club, l'Avenir XV, à côté de chez moi. Il voyait que j'avais beaucoup d'énergie, que j'aimais courir partout, donc il s'est dit : pourquoi pas ? J'ai bien accroché, ça m'a permis de dépenser cette énergie. J'en garde de très bons souvenirs. J'avais toujours besoin de courir, de bouger, de faire des efforts », a raconté Malo Gusto pendant un entretien accordé à L'Equipe. A l'adolescence, il s'est tourné vers le football pour avoir la carrière qu'on lui connaît désormais.