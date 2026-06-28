Une affaire de viol éclate en pleine Coupe du Monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, une sombre affaire a été révélée par la presse brésilienne concernant un joueur de la Coupe du Monde 2026. Capitaine du Cap-Vert et évoluant à Iğdır FK en Turquie, Ryan Mendes est accusé de viol par une femme brésilienne ayant servie d’interprète pour la sélection capverdienne pour des faits remontant au mois de mars. Explications.

Véritable équipe surprise de cette Coupe du Monde 2026, le Cap-Vert va disputer son seizième de finale face à l’Argentine samedi (minuit) dans la tourmente. Et pour cause, Ryan Mendes, capitaine de la sélection, est visé par une enquête pour viol a révélé ce samedi le média brésilien Ge Globo. Une femme brésilienne ayant été interprète pour la sélection en mars dernier lors d’une tournée en Nouvelle-Zélande a déposé plainte auprès de la police néo-zélandaise. Elle accuse le joueur passé par le LOSC notamment d’être entré dans sa chambre d’hôtel à Auckland avant de l’étrangler, de la frapper, de la mordre et de la violer…

Le capitaine du Cap-Vert accusé de viol Auprès de Globo, cette femme a déposé des preuves tangibles de son viol avec des photographies de ses blessures, ainsi qu’un rapport médical faisant état de lésions génitales et de multiples ecchymoses. Mais ce n’est pas tout, le média brésilien révèle dans le même temps un autre scandale qui cette fois ci, concerne l’entièreté de la fédération capverdienne. Le 10 mai dernier, la femme en question ainsi que son mari ont adressé des notifications extrajudiciaires auprès de la fédération capverdienne et de la FIFA afin que Ryan Mendes soit exclu de la Coupe du Monde, sans aucune réponse derrière.