Coupe du monde 2026 : Un joueur japonais choque le Brésil, Marquinhos lui répond séchement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le Brésil fait moins peur que par le passé, et Kento Shiogai n'a pas manqué de le faire savoir en marge du seizième de finale opposant la Seleçao au Japon. Des propos qui ont sérieusement agacé les Brésiliens et Marquinhos n'a pas manqué de le faire savoir.

Malgré une phase de poule positive avec deux victoires et un nul, le Brésil fait clairement moins peur que par le passé. C'est d'ailleurs ce qu'a laissé entendre Kento Shiogai. En conférence de presse, l'attaquant japonais a confié que « le Brésil n’est plus ce qu’il était. Avant, le Brésil était fort. Mais aujourd’hui ? Je n’en entends pas beaucoup parler ces derniers temps. J’ai l’image que la France est forte, l’Argentine aussi. Ils n’ont plus le Neymar d’avant. Je pense qu’aujourd’hui, nous sommes dans une bonne position ». Des propos qui ont clairement fait réagir au Brésil avant le seizième de finale de la Coupe du monde entre la Seleçao et le Japon. Le capitaine brésilien Marquinhos a d'ailleurs répondu clairement à son futur adversaire.

Marquinhos pousse un coup de gueule « Ça suffit ! C’est bien qu’ils continuent à parler pour motiver notre équipe. C’était peut-être un peu d’arrogance de leur part. Le Brésil reste une grande équipe. Il nous suffit de montrer notre force et notre qualité demain. Nous laissons ce genre de discours à nos adversaires, qu’ils parlent beaucoup pour nous motiver. Avec beaucoup d’humilité, nous continuons à travailler dur pour atteindre notre objectif », a lâché le défenseur du PSG en conférence de presse.