Coupe du monde 2026 : Un joueur japonais choque le Brésil, Marquinhos lui répond séchement !

Le Brésil fait moins peur que par le passé, et Kento Shiogai n'a pas manqué de le faire savoir en marge du seizième de finale opposant la Seleçao au Japon. Des propos qui ont sérieusement agacé les Brésiliens et Marquinhos n'a pas manqué de le faire savoir.
Malgré une phase de poule positive avec deux victoires et un nul, le Brésil fait clairement moins peur que par le passé. C'est d'ailleurs ce qu'a laissé entendre Kento Shiogai. En conférence de presse, l'attaquant japonais a confié que « le Brésil n’est plus ce qu’il était. Avant, le Brésil était fort. Mais aujourd’hui ? Je n’en entends pas beaucoup parler ces derniers temps. J’ai l’image que la France est forte, l’Argentine aussi. Ils n’ont plus le Neymar d’avant. Je pense qu’aujourd’hui, nous sommes dans une bonne position ». Des propos qui ont clairement fait réagir au Brésil avant le seizième de finale de la Coupe du monde entre la Seleçao et le Japon. Le capitaine brésilien Marquinhos a d'ailleurs répondu clairement à son futur adversaire.
Marquinhos pousse un coup de gueule
« Ça suffit ! C’est bien qu’ils continuent à parler pour motiver notre équipe. C’était peut-être un peu d’arrogance de leur part. Le Brésil reste une grande équipe. Il nous suffit de montrer notre force et notre qualité demain. Nous laissons ce genre de discours à nos adversaires, qu’ils parlent beaucoup pour nous motiver. Avec beaucoup d’humilité, nous continuons à travailler dur pour atteindre notre objectif », a lâché le défenseur du PSG en conférence de presse.
«Ça suffit !»
De son côté, Carlo Ancelotti s'est montré plus distant et a tenu à minimiser la polémique. « Nous n’allons pas parler de ça, nous allons nous concentrer sur le match, sur les qualités de notre adversaire. Nous allons bien nous préparer pour créer des problèmes au Japon et pour les éviter. Nous n’allons pas nous attarder sur le mental », a confié le sélectionneur brésilien.