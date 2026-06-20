PSG/Arsenal : La déclaration d'amour de Gabriel à Marquinhos pour son tir au but raté en Ligue des champions

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Fin mai dernier, le PSG et Arsenal se disputaient la Ligue des champions. Les Gunners ont échoué dans la quête de leur première C1 20 ans après une première désillusion puisqu'ils se sont inclinés aux tirs au but (1-1 puis 4-3). Tireur malheureux, Gabriel a été réconforté sur le moment par Marquinhos. Un geste de classe qu'il n'a pas oublié quelques semaines plus tard.

Le Paris Saint-Germain l'a fait. Le 30 mai dernier, près d'un an après avoir soulevé la première Ligue des champions de son histoire, le club de la capitale signait le back-to-back au terme d'une finale contre Arsenal qui s'est décidée lors de la séance de tirs au but puisque les deux équipes ne s'étaient pas départagées pendant les prolongations (1-1 puis 4-3 pour le PSG). Eberechi Eze et Nuno Mendes ne sont pas parvenus à transformer leurs tentatives respectives.

«Il m'a apporté tout le soutien que j'aurais pu espérer» Cependant, comme souvent, c'est le dernier tireur qui loupe dont on se souvient le plus. Et cette personne est le malheureux Gabriel qui a vu sa frappe fuir le cadre des buts de Matvey Safonov. Dans la foulée de ce raté, Marquinhos est directement allé voir Gabriel, son partenaire de charnière centrale avec la sélection brésilienne, dans l'optique de lui apporter son soutien. En conférence de presse ces dernières heures, le défenseur d'Arsenal et de la Seleçao s'est confié sur ce moment spécial. « Ce penalty manqué a sans aucun doute été un moment très triste pour moi. La première chose que Marquinhos a faite, ce n'était pas de célébrer. Il est venu vers moi et m'a pris dans ses bras. Et je peux dire qu'il m'a apporté tout le soutien que j'aurais pu espérer. Je suis à ses côtés en équipe nationale depuis deux ou trois ans maintenant ».