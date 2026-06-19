Mercato - L’histoire est terminée : Un titi du PSG quitte le club

Le Paris Saint-Germain s’apprête à perdre l’un de ses espoirs. Arrivant à la fin de son contrat, Mathis Jangeal, décisif lors de la finale de la Coupe Gambardella face à Montpellier (3-2), n’a pas donné suite à la proposition de son club formateur et va prendre la direction du Portugal, s’engageant avec Famalicão.
Depuis l’arrivée de Luis Enrique à la tête du PSG, les titis ont plus de temps de jeu en équipe première. Le club de la capitale a en effet revu sa politique sportive, en mettant en place un projet davantage axé sur le long terme. Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou ont ainsi eu l’occasion d’apparaître aux côtés des cadres du PSG, en Ligue 1, en Coupe de France et même en Ligue des champions. Mathis Jangeal compte pour sa part deux apparitions en pro, contre Auxerre puis face à Fontenay, qui devraient être ses dernières avec son club formateur.
Mathis Jangeal va rejoindre le Portugal
En fin de contrat le 30 juin, le milieu de terrain de 17 ans s’apprête à quitter le PSG comme le révèle Le Parisien ce vendredi. Alors que l’Allemagne apparaissait comme le point de chute le plus probable pour lui, Hambourg, Stuttgart et Francfort étant sur ses traces, Mathis Jangeal va finalement rejoindre le Portugal et s’engager en faveur de Famalicão.
Un doublé en finale de la Gambardella
Mathis Jangeal n’a pas donné suite à la proposition du PSG, désireux de lui offrir son premier contrat professionnel. Le joueur, natif de Longjumeau, s’était illustré lors de la finale victorieuse de la Coupe Gambardella en inscrivant deux buts face à Montpellier (3-2), dont un penalty dans le temps additionnel. Un trophée qui échappait au PSG depuis 35 ans.
Un coup dur pour Luis Campos, qui avait affiché il y a quelques mois ses ambitions avec les jeunes du club, appelés à avoir leur chance : « Maintenant que les lignes de l’équipe professionnelle sont clairement définies, on essaie d’intégrer, comme on le fait déjà en U19 et U23, les meilleurs joueurs de la région parisienne. On doit leur faire comprendre que, s’ils nous rejoignent au PSG, on leur donnera leur chance. Charge à eux d’être vraiment bons - et croyez-moi, il faut vraiment être très bons - pour pouvoir faire partie de cette équipe ».