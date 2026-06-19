Mercato - L’histoire est terminée : Un titi du PSG quitte le club

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain s’apprête à perdre l’un de ses espoirs. Arrivant à la fin de son contrat, Mathis Jangeal, décisif lors de la finale de la Coupe Gambardella face à Montpellier (3-2), n’a pas donné suite à la proposition de son club formateur et va prendre la direction du Portugal, s’engageant avec Famalicão.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique à la tête du PSG, les titis ont plus de temps de jeu en équipe première. Le club de la capitale a en effet revu sa politique sportive, en mettant en place un projet davantage axé sur le long terme. Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou ont ainsi eu l’occasion d’apparaître aux côtés des cadres du PSG, en Ligue 1, en Coupe de France et même en Ligue des champions. Mathis Jangeal compte pour sa part deux apparitions en pro, contre Auxerre puis face à Fontenay, qui devraient être ses dernières avec son club formateur.

Mathis Jangeal va rejoindre le Portugal En fin de contrat le 30 juin, le milieu de terrain de 17 ans s’apprête à quitter le PSG comme le révèle Le Parisien ce vendredi. Alors que l’Allemagne apparaissait comme le point de chute le plus probable pour lui, Hambourg, Stuttgart et Francfort étant sur ses traces, Mathis Jangeal va finalement rejoindre le Portugal et s’engager en faveur de Famalicão.