Coupe du monde 2026 : Règlement de comptes après l'élimination, un joueur du Sénégal claque la porte

Dénouement cruel pour le Sénégal ! Après avoir mené de deux buts à quelques minutes de la fin du match, les coéquipiers de Sadio Mané ont finalement perdu contre la Belgique au bout des prolongations (3-2). Une élimination de la Coupe du monde 2026 qui a alors fait exploser certains conflits en interne. Et c'est ainsi que Pape Gueye a certains comptes à régler.
Ayant réussi à sortir du groupe de la mort avec la France, la Norvège et l'Irak en faisant partie des meilleurs troisièmes de cette Coupe du monde, le Sénégal affrontait ce mercredi la Belgique en seizièmes de finale. Et la qualification était clairement entre les mains des Lions de la Teranga. En effet, à 5 minutes de la fin du match, Sadio Mané et ses coéquipiers menaient de deux buts... avant de finalement craquer. Encaissant deux buts en quelques instants, le Sénégal a ensuite été éliminé suite à un penalty inscrit par Youri Tielemans à la fin des prolongations (3-2). Forcément, il y a de quoi être énervé dans les rangs sénégalais.
« Tant que c'est ce staff technique je ferai une pause sur la sélection »
Et voilà qu'après la rencontre, sur ses réseaux sociaux, Pape Gueye a publié une story qui a fait beaucoup de bruit. En effet, le milieu de terrain du Sénégal a réglé ses comptes avec le staff actuel de la sélection, allant jusqu'à se mettre en retrait de celle-ci. « Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination... mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique je ferai une pause sur la sélection », a écrit Gueye sur Instagram.
« On était obligés de faire des changements »
Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, et son staff sont donc pris pour cible. Après la rencontre, celui qui dirge les Lions de la Teranga a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses critiques pour son coaching au cours de la rencontre. Mais voilà que Pape Thiaw assume, lui qui a expliqué en conférence de presse : « Par moment, on avait des problèmes physiques, donc il y avait des joueurs qui étaient fatigués, qui ne pouvaient plus aller. Donc on était obligés de faire des changements. Une fois qu’on perd, on ne peut pas dire que c’était payant parce que quand même, on a eu l’avantage. Maintenant, voilà, il faut accepter, c’est le football. Merci beaucoup ».