Coupe du monde 2026 : Règlement de comptes après l'élimination, un joueur du Sénégal claque la porte

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dénouement cruel pour le Sénégal ! Après avoir mené de deux buts à quelques minutes de la fin du match, les coéquipiers de Sadio Mané ont finalement perdu contre la Belgique au bout des prolongations (3-2). Une élimination de la Coupe du monde 2026 qui a alors fait exploser certains conflits en interne. Et c'est ainsi que Pape Gueye a certains comptes à régler.

Ayant réussi à sortir du groupe de la mort avec la France, la Norvège et l'Irak en faisant partie des meilleurs troisièmes de cette Coupe du monde, le Sénégal affrontait ce mercredi la Belgique en seizièmes de finale. Et la qualification était clairement entre les mains des Lions de la Teranga. En effet, à 5 minutes de la fin du match, Sadio Mané et ses coéquipiers menaient de deux buts... avant de finalement craquer. Encaissant deux buts en quelques instants, le Sénégal a ensuite été éliminé suite à un penalty inscrit par Youri Tielemans à la fin des prolongations (3-2). Forcément, il y a de quoi être énervé dans les rangs sénégalais.

« Tant que c'est ce staff technique je ferai une pause sur la sélection » Et voilà qu'après la rencontre, sur ses réseaux sociaux, Pape Gueye a publié une story qui a fait beaucoup de bruit. En effet, le milieu de terrain du Sénégal a réglé ses comptes avec le staff actuel de la sélection, allant jusqu'à se mettre en retrait de celle-ci. « Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination... mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique je ferai une pause sur la sélection », a écrit Gueye sur Instagram.