Coupe du Monde 2026 : Scène de panique au Mexique, il y a eu des victimes !

Amadou Diawara

Qualifié pour la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde 2026, le Mexique a affronté l'Equateur en 16ème de finale. Et El Tricolor s'est imposé dans la nuit de mardi à mercredi au Stade Azteca de Mexico. Toutefois, au moins deux personnes ont trouvé la mort lors des festivités d'après-match.

Pays hôte de la Coupe du Monde 2026, le Mexique figurait dans le groupe A avec l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et la République Tchèque. A l'instar de l'équipe de France dans la poule I, le Mexique a battu tous ses adversaires lors du premier tour de la compétition. Qualifié pour la phase à éliminations directes, El Tricolor avait rendez-vous avec l'Equateur en 16ème de finale dans la nuit de mardi à mercredi. Si tout s'est bien passé sur le terrain, un drame a eu lieu dans les rues de Mexico lors des festivités.

Le Mexique a battu l'Equateur en 16ème de finale Opposé à l'Equateur en 16ème de finale de la Coupe du Monde, le Mexique s'est imposé une nouvelle fois sans prendre le moindre but (2-0). Pour célébrer la victoire d'El Tricolor, plus d'un million de personnes se sont rassemblées dans les rues de Mexico d'après la mairie, principalement autour du monument de l'Ange de l'Indépendance, dans le centre ville de la capitale du pays. Toutefois, à en croire les autorités municipales, au moins deux personnes auraient trouvé la mort ce mercredi.