Coupe du monde 2026 : Le moment «sympa» vécu par un joueur de la Suède avec Kylian Mbappé après l'élimination

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, l'équipe de France n'a fait qu'une bouchée de la Suède (3-0), validant ainsi son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Pour Alexander Isak et ses coéquipiers, le parcours s'arrête donc là pour eux. Une élimination à la suite de laquelle Anthony Elanga a toutefois eu la chance de passer un petit moment avec Kylian Mbappé, bourreau des Suédois avec son doublé.

En terminant première de son groupe, l'équipe de France avait donc hérité de la Suède en seizième de finale de la Coupe du monde. Le rendez-vous était donné ce mardi du côté de New York pour l'explication entre les deux nations. Et la balance a finalement penché du côté des Bleus et de leur armada offensive. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola, l'équipe de France emmenée également par un Michael Olise de gala a donc pris le dessus sur la Suède, rejoignant alors le Paraguay en huitième de finale.

« Je lui ai juste souhaité bonne chance, à lui et son équipe » La Suède a donc buté sur l'équipe de France. Une élimination à la suite de laquelle on a notamment pu voir Anthony Elanga échanger avec Kylian Mbappé. Quelle a été la discussion entre les deux joueurs ? Rapporté par Expressen, l'international suédois a confié : « Je lui ai juste souhaité bonne chance, à lui et son équipe. Lui aussi vient du Cameroun. On a parlé en français. Ils ont une bonne équipe et sont sans doute les favoris de cette Coupe du monde ». Ayant pu échanger son maillot avec celui de Kylian Mbappé, Anthony Elanga a également dit : « C'était gentil de sa part de me le donner. Ça fait plaisir. Il est camerounais, et moi aussi. On a un lien. C'était sympa ».