Coupe du monde 2026 : Le moment «sympa» vécu par un joueur de la Suède avec Kylian Mbappé après l'élimination

Ce mardi soir, l'équipe de France n'a fait qu'une bouchée de la Suède (3-0), validant ainsi son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Pour Alexander Isak et ses coéquipiers, le parcours s'arrête donc là pour eux. Une élimination à la suite de laquelle Anthony Elanga a toutefois eu la chance de passer un petit moment avec Kylian Mbappé, bourreau des Suédois avec son doublé.
En terminant première de son groupe, l'équipe de France avait donc hérité de la Suède en seizième de finale de la Coupe du monde. Le rendez-vous était donné ce mardi du côté de New York pour l'explication entre les deux nations. Et la balance a finalement penché du côté des Bleus et de leur armada offensive. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola, l'équipe de France emmenée également par un Michael Olise de gala a donc pris le dessus sur la Suède, rejoignant alors le Paraguay en huitième de finale.
« Je lui ai juste souhaité bonne chance, à lui et son équipe »
La Suède a donc buté sur l'équipe de France. Une élimination à la suite de laquelle on a notamment pu voir Anthony Elanga échanger avec Kylian Mbappé. Quelle a été la discussion entre les deux joueurs ? Rapporté par Expressen, l'international suédois a confié : « Je lui ai juste souhaité bonne chance, à lui et son équipe. Lui aussi vient du Cameroun. On a parlé en français. Ils ont une bonne équipe et sont sans doute les favoris de cette Coupe du monde ». Ayant pu échanger son maillot avec celui de Kylian Mbappé, Anthony Elanga a également dit : « C'était gentil de sa part de me le donner. Ça fait plaisir. Il est camerounais, et moi aussi. On a un lien. C'était sympa ».
« La France était une meilleure équipe et elle mérite de gagner »
Face à l'équipe de France, la Suède n'a tout simplement rien pu faire. Suite à cette défaite, Graham Potter, sélectionneur suédois, a expliqué en conférence de presse : « Félicitations à la France, on devait être parfaits face à un adversaire de si haut niveau. On a bien commencé le match, on a eu quelques occasions, quelques bonnes séquences, mais pas autant qu'on n'en aurait voulu. On voulait être compacts en tant qu'équipe, défendre du mieux possible, et utiliser nos attaquants dans la profondeur. Ce qu'on a pu faire dans la première partie du match, avant que la France ne pousse plus fort. On voulait faire plus mais on est tombés face à une grande équipe. On ne voulait pas être passifs, on voulait aller loin mais la France était une meilleure équipe et elle mérite de gagner ».