Coupe du monde 2026 - France/Suède : Kylian Mbappé délivre les Bleus et s'offre un nouveau record !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De temps en temps comparé à Ronaldo dans son style de jeu, le Brésilien ayant lui-même fait le parallèle en interview avec L'Equipe ces derniers jours, Kylian Mbappé l'a dépassé statistiquement parlant en Coupe du monde. Ayant signé un doublé contre la Suède en 1/16ème de finale mardi au MetLife Stadium (3-0), le numéro 10 de l'équipe de France devient le meilleur buteur de l'histoire de la compétition de la phase à élimination directe.

En trois participations de Coupe du monde, Kylian Mbappé a déjà dépassé le record de buts qui était detenu par Miroslav Klose avant le lancement de ce Mondial 2026 sur le sol américain (16 réalisations). Mais grâce à un doublé inscrit face au Sénégal (3-1) lui permettant de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, un autre face à l'Irak et un dernier mardi soir en 1/16èmes de finales de cette Coupe du monde contre la Suède (3-0), Mbappé entre un peu plus dans l'histoire de l'élite des compétitions de sélections.

10 buts en phase à élimination direction de Coupe du monde pour Mbappé, c'est du jamais vu 18 buts marqués en Coupe du monde pour Kylian Mbappé qui se trouve à une petite longueur du recordman Lionel Messi auteur de six réalisations depuis le début du Mondial 2026. Ses deux inspirations survenues au MetLife Stadium mardi soir font de lui le joueur le plus clinique en phase à élimination directe de la Coupe du monde avec 10 buts. Jusqu'ici, il se trouvait à égalité avec deux Brésiliens : Leonidas et Ronaldo.